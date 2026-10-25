El partido Se Acabó La Fiesta (SALF), liderado por Luis Alvise Pérez, ha anunciado que el coronel retirado Carlos Pavón será su candidato al Congreso de los Diputados por Ceuta en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación antisistema presenta su candidatura en una circunscripción donde se elige un único diputado.

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Carlos Pavón, con una trayectoria de 47 años en el Ejército, de los cuales 38 transcurrieron en Ceuta, dirigió durante casi dos décadas la delegación especial del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) en la ciudad autónoma. Su carrera militar incluye formación en la Academia General Militar y la Academia de Intendencia, así como diversos cargos en Cartagena y otras localidades.

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Pavón y su vínculo con Ceuta

En febrero de 2001, Pavón llegó a Ceuta como secretario de la delegación especial del ISFAS, instituto encargado de atender a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y a sus familias. Su hoja de servicios destaca por la obtención de la Cruz, la Encomienda y la Placa de la Real Orden de San Hermenegildo, dos Cruces del Mérito Militar con distintivo blanco, y las Cruces del Mérito de la Guardia Civil y Policial, ambas con distintivo blanco.

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Pavón es también diplomado en Tecnología de Subsistencias y tiene un profundo conocimiento de Marruecos, su geografía y cultura, lo que le permite desenvolverse en francés y árabe marroquí. Este perfil es relevante para Ceuta, una ciudad que vive la frontera diariamente y ha sufrido presiones migratorias significativas.

La estrategia de SALF en Ceuta

La candidatura de Pavón se alinea con la postura de SALF tras la crisis migratoria de julio. Luis Alvise Pérez ha subrayado que su partido defiende la españolidad de Ceuta y busca llevar esta defensa al Congreso. SALF también participa como acusación popular en las investigaciones sobre trata de seres humanos y explotación sexual de menores en Ceuta.

El anuncio de la candidatura de Pavón se produce en un contexto político donde el Partido Popular, liderado localmente por Juan Jesús Vivas, ha salido reforzado de la crisis migratoria, y Vox muestra un crecimiento en las encuestas. Alvise Pérez ha destacado la trayectoria de Pavón en las Fuerzas Armadas y su capacidad para enfrentar lo que describe como «invasión marroquí».