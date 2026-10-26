Fatima Hamed, líder del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y vicepresidenta segunda de la Asamblea de Ceuta, explica por qué su formación no concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre. En esta entrevista reclama un protocolo para las crisis migratorias, señala a las barriadas de la periferia como las grandes olvidadas y defiende su papel en la Mesa de la Asamblea como «cordón sanitario» a Vox.

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El Periódico de Ceuta está entrevistando a los representantes de las formaciones políticas de la ciudad con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre. Todas reciben un bloque de preguntas comunes, para que los lectores puedan comparar sus respuestas, y un bloque de preguntas propias.

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Preguntas comunes a todas las formaciones

¿Qué es lo primero que tiene que hacer el próximo Gobierno de España por Ceuta tras la crisis del 30 y 31 de julio?

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Lo más justo para la ciudadanía ceutí es que, antes de que llegue el 29 de noviembre, el Gobierno en funciones reconozca los errores que se han cometido en cuanto a la gestión de la entrada masiva de personas migrantes a nuestra ciudad. Ahora bien, una vez conformado el próximo Gobierno, independientemente del color político que sea, lo primero que se debería de hacer es, valga la redundancia, dar prioridad no solo a la cuestión migratoria, sino al resto de preocupaciones que no han desaparecido en la ciudad autónoma: vivienda, desempleo, sanidad, educación, que nunca han sido debidamente atendidas por ningún partido de implantación nacional. Y, por supuesto, que se deje de utilizar esta desgracia como arma arrojadiza para enfrentar a la población y comenzar a trabajar, por ejemplo, en un Protocolo de Contingencias Migratorias Extraordinarias porque, por si las grandes formaciones políticas no se han dado cuenta aún, Ceuta es una ciudad fronteriza, siempre lo ha sido y siempre lo será, por lo que cuanto mayor sea la prevención en las actuaciones a desarrollar en caso de contingencia migratoria, mejor será para Ceuta.

¿Qué relación debe tener España con Marruecos?

Es una realidad que España debe mantener con Marruecos una relación de buena vecindad basada en el diálogo, en la cooperación y el respeto. Pero si algo hemos aprendido durante los últimos meses es que tiene que haber una reciprocidad y también un respeto en una relación que es bilateral en la que ambas partes, están “condenadas a entenderse”. Es decir, la cooperación entre ambos países tampoco puede servir de excusa para aceptar decisiones o exigencias que perjudiquen a España o comprometan su soberanía y su integridad territorial.

Su compromiso concreto y medible con Ceuta para la próxima legislatura.

El MDyC es una formación localista y nuestro compromiso radica, entre otras cuestiones, en poner sobre la mesa aquellas reivindicaciones que los partidos de implantación nacional olvidan cada vez que están en el gobierno. Por ejemplo, la creación de una Unidad de Radioterapia o la construcción de vivienda pública son luchas partidistas a nivel nacional que funcionan muy bien desde la oposición, pero que cuando se está en el Gobierno caen en el olvido. Y no hay mayor muestra que el hecho de que ninguna de estas dos cuestiones han sido resueltas. Nuestra formación en estos momentos está inmersa en la presente legislatura y como oposición constructiva que es, seguirá trabajando para que estas reivindicaciones sean una realidad. Nuestro trabajo consiste no sólo en detectar las necesidades de la ciudadanía, si no también, en proponer soluciones alternativas porque consideramos que la gente está harta de políticos que se “tiran los trastos” pero que no aportan nada a resolver sus problemas. Lamentablemente, esto depende en todo caso de la voluntad política y en el caso de este ejecutivo, ha demostrado que es nulo para la resolución de los problemas cotidianos de los ceutíes.

¿Qué le diría a un ceutí que está pensando en no votar?

Lo primero que le diría es que lo comprendo perfectamente porque el panorama político a nivel nacional y, concretamente, el escenario electoral que le queda a la ciudadanía ceutí de cara a estas elecciones generales es bastante lamentable. Desde el MDyC siempre vamos a defender el ejercicio democrático que supone ir a votar, por supuesto. También somos conscientes de que ni PP, ni PSOE, ofrecen ningún tipo de proyecto sólido para nuestra ciudad autónoma y que cuando han tenido oportunidad de hacerlo, no lo han hecho. En el caso de Vox, lo que ofrece es destruir cualquier avance conseguido durante la democracia y esperamos que no se les dé la oportunidad de hacerlo. Por eso le diría, también, que en nuestro país ha costado mucho esfuerzo el sufragio universal, ejercer el derecho al voto y que lo tengan en cuenta a la hora de elegir la opción que mejor piensen que les representa y que tengan en cuenta también los antecedentes que han tenido en el ejercicio de responsabilidades.

El MDyC ante el 29-N

¿Se presenta el MDyC el 29-N? ¿Por qué sí, o por qué no otra vez?

El comité ejecutivo del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha descartado presentarse a las elecciones generales del 29 de noviembre, sobre todo por la premura en la convocatoria y también por la proximidad entre este proceso electoral y el siguiente, que será en apenas seis meses y teniendo en cuenta que nuestra prioridad principal es la política regional y local, centrados en dar respuesta y solución a las reivindicaciones de Ceuta que surgen en el día a día. A nivel local hay muchas cuestiones por resolver en las que seguimos inmersos porque lo que para nosotros y para los ceutíes es prioridad (construcción de vivienda, creación de empleo, mejorar las infraestructuras locales y un largo etcétera), para el ejecutivo local no lo es. Como formación localista que somos, con la que se identifican miles de ceutíes, nuestro trabajo continúa en las calles de Ceuta y en la Asamblea.

Ha sido muy dura con el Gobierno central tras la crisis. ¿Qué le ha fallado exactamente?

Ha fallado el hecho de dar a Ceuta la prioridad que merece. Ha fallado el permitir que se instale en la ciudad el sentimiento del abandono institucional y ha fallado el facilitarle las cosas a la derecha y a la ultraderecha que no ha dudado ni un instante en utilizar la situación que atravesamos desde el pasado 30 y 31 y de julio de manera partidista y, lo que es peor, para aumentar la crispación entre la gente y para blanquear los discursos de odio. Nuestra ciudad, ni puede ser entendida solo en términos de migración, ni puede ser atendida solo cuando la situación ha llegado al límite. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, los ceutíes somos españoles y debemos tener garantizados los mismos servicios que el resto de los españoles, no podemos estar reivindicando de forma extraordinaria la atención que el resto de los ciudadanos tienen. La dureza en el discurso del MDyC con el Gobierno central respecto a la crisis o con el local respecto a las prioridades y el día a día, no son caprichosas. Nosotros tenemos clarísima nuestra prioridad: CEUTA y los ceutíes; tenemos claro que el hecho de ser una formación progresista no va a ser óbice para criticar la mala gestión que hace otra formación progresista, en este caso el PSOE, porque nuestro compromiso es con nuestro pueblo y así lo demostramos día a día a diferencia de quienes puedan optar por guardar silencio o blanquear la gestión dependiendo de quién venga, la gente sabe que las denuncias públicas que hace el MDyC son absolutamente solventes e incuestionables porque no nos caracterizamos por “hablar por hablar”.

¿Qué propuestas del MDyC está ejecutando hoy el Gobierno de Vivas?

Hay varias propuestas del MDyC que están en fase de ejecución, tarde, como, por ejemplo, la rehabilitación integral de la barriada de San José-Hadú. El asfaltado de la calle principal ya ha comenzado y poco a poco se va viendo cómo va tomando forma el acerado y el embellecimiento de la avenida, sin embargo, no se le ha dado la prioridad necesaria en el sentido de traducir la actuación en una actuación ágil y que entorpezca lo mínima la vida en la barriada, tanto de quienes viven en ella, como de quienes pasan por ella porque es una arteria fundamental de la ciudad, sin olvidarnos de quienes tienen ahí sus pequeños negocios. Respecto a estos últimos, estamos pendientes de que se publique la siguiente convocatoria de ayudas que pidió MDyC a los comerciantes de la barriada y que cubrirá hasta final de año. Por supuesto, no podemos olvidar que nuestro grupo ha cumplido con una de sus reivindicaciones históricas como ha sido la de dar estabilidad a la plantilla de Brigadas Verdes a través de su adhesión en el Convenio Colectivo Estatal de Jardinería y de la integración en la sociedad municipal Integrace. Tampoco nos olvidamos del Plan de Vivienda y del incumplimiento del Ejecutivo en los plazos de las licitaciones y adjudicaciones. Y no vamos a parar hasta que la construcción de vivienda sea una realidad. Otras, como la implementación del cheque ESO, para quienes finalizan la enseñanza obligatoria y la mejora en la cuantía de las becas de educación infantil y primaria, la reducción del precio de las tasas del ICD, que ya es accesible económicamente para toda la población, son ya una realidad consolidada gracias al trabajo de esta formación. Y otras, como el plan de lucha contra la exclusión social que no son en absoluto importantes para el señor Vivas y los suyos y que ha preferido dejar en el cajón del olvido. Lo que está claro, es que el MDyC no para de trabajar por la gente.

Usted insiste en que la calidad de vida no puede depender del barrio. ¿Qué barrio necesita más atención hoy y para qué?

La situación migratoria que vivimos desde el 30 de julio han vuelto a dejar en evidencia que las barriadas de la periferia siguen siendo las grandes damnificadas de las políticas del Ejecutivo del Partido Popular. Todas las barriadas presentan un gran déficit en sus infraestructuras, aunque en algunas como el Recinto, Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe, Benzú o San José-Hadú, el abandono institucional es crónico desde hace años. A nuestra formación nos parece una vergüenza, que en una ciudad de apenas veinte kilómetros cuadrados existan deficiencias tan graves en las barriadas más alejadas del centro de la ciudad y que lo único que haga el Ejecutivo local sea anunciar inversiones que nunca ejecuta y que pasa de presupuesto a presupuesto como si fuesen fichas del parchís.

¿Cómo se defiende la frontera sin romper la convivencia?

Proteger la convivencia en nuestra ciudad no debería de ser una opción. Al igual que hemos reivindicado que exigir una frontera más segura es perfectamente compatible con defender los derechos humanos, creo que tampoco tendríamos que elegir entre defender la frontera o la convivencia, siendo esta última uno de los pilares de nuestra ciudad. Y más en estos momentos en los que vemos cómo la crispación está incrementando la tensión social. En MDyC estamos plenamente convencidos de la compatibilidad que comentamos, pero también sabemos que en Ceuta, siempre, ha habido personas que no creen en nuestra tierra como una ciudad de entendimiento, de convivencia, de coexistencia o de respeto y esto se observa mucho más desde el 30 y el 31 de julio ya que hemos visto cómo se ha atacado, verbal y hasta físicamente a personas musulmanas por “confundirlas” con personas migrantes como si el hecho de ser migrante justificase cualquier agresión. La ciudad, entera, desde el punto de vista más social tiene por delante un reto que pasa por sembrar paz y entendimiento para que no arraigue el odio y el desprecio entre ciudadanos. Ahora bien, como se suele decir, dos no se entienden si uno no quiere, por lo que la tarea y el reto que hay por delante lo son de toda Ceuta sin excepción.

Otras cuestiones

Participó en el germen de Sumar en 2023 y luego no se presentó. ¿Fue un error?

En absoluto, fue una experiencia enriquecedora en el sentido de conocer e interactuar con otras formaciones regionalistas con las que aún tenemos contacto. El tiempo ha demostrado que ahora mismo, la prioridad, es que las formaciones que representamos el localismo o regionalismo tenemos aún mucha tarea por delante en los territorios que representamos y creo que, por eso, todos estamos centrados en ello, en lograr ese refuerzo en estos momentos.

Siendo vicepresidenta de la Mesa con el PP en el Gobierno, ¿es usted oposición o socia?

Hay que aclarar que no es lo mismo el Ejecutivo local que en estos momentos lo ostenta el Partido Popular, que el órgano de la Mesa de la Asamblea, en el que hay un vicepresidente primero del PSOE y una vicepresidenta segunda del MDyC. Creo que es la representación más democrática que puede tener la mesa de la asamblea, en el sentido de haber tres personas, de tres formaciones distintas y es un logro, que sea la primera vez que una formación localista esté en la Mesa para garantizar los derechos parlamentarios de todos los grupos municipales y concejales no adscritos. Y estamos seguros de que esta fórmula es más sana para la democracia que con la presencia de Vox, aunque hay a quienes esta presencia no les molestaba en su momento tanto como la nuestra. Nuestra formación localista es oposición constructiva y así lo ha venido demostrando desde que entró en la Asamblea de Ceuta, la única diferencia es que en esta legislatura la presencia del MDyC ha supuesto el cordón sanitario necesario a la ultraderecha de Vox, con los que probablemente se vulnerarían los derechos de las formaciones y concejales porque sabemos que para ellos, como han afirmado en muchas ocasiones, el objetivo es que MDyC y en especial, Fatima Hamed, no esté representando institucionalmente también a la ciudad como Vicepresidenta. A ello hay que añadir, que nuestro grupo político nos hemos postulado a la Vicepresidencia, como lo hacían las demás formaciones, ofreciendo dar el mismo trato a todos los grupos municipales y a los concejales no adscritos, cosa que, con la ultraderecha, estamos seguros de que no ocurriría.

¿Qué le diría a los votantes del MDyC que en estas generales votarán a un partido nacional?

Que lo hagan, que voten, pero con toda la responsabilidad que ello conlleva. Que piensen en Ceuta, en su educación, en su sanidad, en su comercio. Que piensen en las barriadas, en las familias vulnerables, en el problema habitacional. Que voten pensando en mejorar las condiciones laborales y en erradicar las altas tasas de pobreza de nuestra ciudad. Que su voto es su voz, que Ceuta también tiene voz, aunque durante los últimos meses nos han querido imponer otra utilizando a Ceuta y a los ceutíes para otros fines. En definitiva, que voten, que lo hagan, pero con toda la responsabilidad que implica. Que hagan escuchar su voz.

Fotos: MDyC.