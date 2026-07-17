La esperada adaptación del poema épico de Homero desembarca en las salas de cine como el gran proyecto de la temporada veraniega, acompañada por novedades de terror, comedia y drama.

La cartelera cinematográfica española renueva sus títulos de cara al fin de semana con el esperado desembarco de ‘La Odisea’, la nueva y ambiciosa producción escrita y dirigida por el cineasta Christopher Nolan. El largometraje, que adapta a la gran pantalla el célebre poema épico de Homero, llega precedido de una notable expectación internacional y con la previsión de convertirse en uno de los grandes éxitos de taquilla del año 2026. Junto a este gran estreno, la oferta de las salas de exhibición se complementa con propuestas adscritas al cine de terror, la comedia de corte romántico, el drama carcelario y el cine de autor.

‘La Odisea’, el titánico regreso de Christopher Nolan a la gran pantalla

Tras cosechar el reconocimiento de la Academia con ‘Oppenheimer’, el realizador Christopher Nolan asume su reto cinematográfico más ambicioso hasta la fecha con la traslación de ‘La Odisea’. El director, responsable de títulos de gran envergadura técnica y narrativa como ‘Interstellar’ (2014) o ‘Dunkerque’ (2017), narra el complejo viaje de una década emprendido por el héroe griego Ulises tras la caída y el final de la guerra de Troya. En su retorno hacia la isla de Ítaca, el protagonista deberá sortear a diversos enemigos y superar exigentes desafíos que pondrán a prueba su supervivencia y su valía.

La producción ha estado rodeada de una gran expectación mediática desde su anuncio oficial, marcada tanto por la envergadura de su filmación como por la controversia surgida a raíz de determinadas decisiones de reparto, tales como la elección de la actriz Lupita Nyong’o para encarnar el personaje de Helena de Troya. El elenco principal de la obra está encabezado por Matt Damon en el papel de Odiseo, acompañado por Tom Holland como Telémaco y Anne Hathaway en la piel de Penélope.

Terror, comedia romántica y drama carcelario completan la oferta

La cartelera estival ofrece alternativas para diversos perfiles de espectador más allá de la propuesta de Nolan. Los aficionados al género de terror disponen de ‘Posesión infernal: En llamas’, la nueva entrega y spin-off de la franquicia cinematográfica iniciada por Sam Raimi en el año 1981. En esta ocasión, la dirección corre a cargo del cineasta francés Sébastien Vanicek, mientras que Raimi ejerce las funciones de productor. La trama sigue el proceso de duelo de una mujer que busca consuelo en la apartada vivienda familiar de sus suegros tras el fallecimiento de su esposo, descubriendo en el lugar que los votos matrimoniales realizados en vida se extienden más allá de la muerte.

Por su parte, el cine español aporta la comedia romántica ‘Ni contigo ni sin mí’, que supone la ópera prima como directora de la actriz María Ruiz, quien ya debutó en labores de escritura con el guion de ‘La buena suerte’ (2025). La cinta cuenta con un reparto integrado por Gorka Otxoa, Adrián Lastra, Manuela Vellés, Cristina Maisonnave e Iván Sánchez. El argumento presenta a Ernesto, un hombre recientemente abandonado por su esposa que opta por pasar unos días de descanso en una casa de playa en compañía de su mejor amigo, descubriendo al llegar que la nueva pareja de su vecino es su propia exmujer.

La lista de novedades internacionales incorpora también la producción estadounidense ‘Omaha’, una road movie que sigue el viaje de los hermanos Ella y Charlie junto a su padre a raíz de una tragedia familiar, en un trayecto donde constatarán que las apariencias resultan engañosas. Asimismo, se estrena ‘Hombres de acero’, un drama de temática carcelaria protagonizado por Tom Blyth (conocido por su trabajo en ‘Los juegos del hambre’) y David Jonsson (intérprete de ‘Alien: Romulus’), centrado en la historia de un recluso cuya inminente puesta en libertad se ve amenazada por las acciones de su nuevo compañero de celda.

Finalmente, la cartelera acoge el estreno de ‘Apuntes para una ficción consentida’, una producción española de corte metacinematográfico protagonizada por la actriz Isabelle Stoffell. El film retrata las vivencias de Lea Grand, una actriz suiza desorientada en la ciudad de Madrid que intenta desarrollar su actividad profesional en un entorno ajeno, encontrando a su paso a diversos personajes que tratarán de ofrecerle su ayuda.