El Ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos ha criticado que el Gobierno de España no devuelva a los menores no acompañados ni expulse a los migrantes llegados de forma irregular a Ceuta. Rabat asegura haber reclamado con insistencia su retorno tras las entradas registradas a finales de julio.

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El Ministerio marroquí de Relaciones Exteriores ha emitido un comunicado este jueves en el que cuestiona directamente la gestión del Gobierno español tras los sucesos acontecidos a finales de julio, cuando más de 80.000 personas cruzaron la frontera de forma irregular hacia Ceuta.

Desde la entidad marroquí se preguntan por qué no se ha procedido a la expulsión de los migrantes en situación irregular si el Gobierno de Marruecos se ha comprometido oficialmente a readmitirlos. De igual manera, cuestionan que se mantenga a los menores no acompañados alejados de sus familias cuando han reclamado su retorno de forma insistente.

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Marruecos resalta que la cooperación migratoria entre ambos países siempre ha sido coordinada y eficaz, y señala que lo ocurrido a finales de julio en la ciudad autónoma requiere un estudio profundo para determinar sus causas, identificar a los actores implicados y garantizar que no vuelva a repetirse.

Asimismo, Rabat rechaza que se le señale por los acontecimientos en Ceuta y afirma que no será un activo comercial ni un chivo expiatorio en ajustes de cuentas políticos en España. En la nota, el ministerio lamento la postura de partidos políticos tradicionales y el hecho de que instituciones y judiciales adopten iniciativas que alimentan la discordia.

Pese a este malestar, el Ejecutivo marroquí señala que opta por mantener una relación de buena vecindad, entendimiento político, asociación económica y cooperación en materia de seguridad. El ministerio destaca la declaración conjunta de 2022 entre el rey Mohammed VI y Pedro Sánchez, e insiste en que la cooperación bilateral ha salvado vidas y desmantelado redes terroristas.

No es la primera vez que se solicita esta medida. A mediados de agosto, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ya reclamó el retorno de los menores ante el inicio del curso escolar y expresó su preocupación tras recibir denuncias de agresiones, violaciones y desapariciones de algunos de ellos en España.