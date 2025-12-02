Aquí podrás encontrar toda la información sobre la cartelera de cine en Ceuta de la semana, ver trailer de películas, sacar entradas online y disfrutar de un entorno cómodo mientras ves el estreno que más te guste. Esta semana podrás ir al cine el Miércoles 3 y Jueves 4.

Jujutsu Kaisen: Ejecución

Durante la noche de Halloween en Shibuya, un extraño velo aparece de la nada y atrapa a cientos de civiles. En medio del caos, Satoru Gojo, el hechicero jujutsu más fuerte, intenta contener la amenaza, mientras usuarios de maldiciones y espíritus urden un plan para encerrarlo. Al mismo tiempo, Yuji Itadori y sus compañeros se enfrentan al devastador “Incidente de Shibuya”. Pero esto no acaba ahí: Noritoshi Kamo desata un plan malévolo que convierte distintas zonas de Japón en terrenos malditos, y da inicio el temido “Culling Game”. Allí, Yuta Okkotsu recibe la misión de ejecutar a Yuji, acusándolo de crímenes graves. La película mezcla acción, hechicería y confrontaciones épicas entre antiguos amigos. Director: Shouta Goshozono Estreno: 14 Noviembre 2025 Horarios: Miércoles 3 diciembre: 17:30h V.O.S.E

Jueves 4 diciembre: 17:30h V.O.S.E.

The Running Man

Ben Richards, para salvar a su hija enferma, se une a un violento reality show, en el que debe luchar por su vida mientras es perseguido por cazadores y enfrenta desafíos mortales. En un mundo donde la violencia es espectáculo, lucha por una segunda oportunidad para su hija. Director: Edgar Wright

Reparto: Glen Powell, Josh Brolin, Jayme Lawson, Lee Pace, Michael Cera, Emilia Jones, Colman Domingo, David Zayas, Katy O’Brian, Daniel Ezra

Estreno: 21 Noviembre 2025 Horarios: Miércoles 3 diciembre: 22:00h

ZOOTROPOLIS 2

Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes. Director: Jared Bush, Byron Howard Reparto: Animación Estreno: 28 noviembre 2025 Horarios: Miércoles 3 diciembre: 17:00h, 18:00h, 20:00h, 21:15h.

Jueves 4 diciembre: 17:00h, 18:00h, 19:15h, 20:00h.

Ahora me ves 3

Los legendarios Cuatro Jinetes vuelven para un nuevo golpe junto a una nueva generación de jóvenes ilusionistas. Su misión: robar el “Diamante Corazón” que está en poder de la poderosa y corrupta Veronika Vanderberg (Rosamund Pike), vinculada al crimen organizado. En esta aventura cargada de trucos imposibles, traiciones y magia a gran escala, los equipos antiguo y nuevo deben unir fuerzas para desenmascarar una red criminal global. Director: Ruben Fleischer Reparto: Dave Franco, Isla Fisher, Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Woody Harrelson Estreno: 14 Noviembre 2025 Horarios: Miércoles 3 diciembre: 19:45h, 22:00h.

Jueves 4 diciembre: 20:30h

Wicked: Parte 2

Tras desafiar al régimen totalitario del Mago en Oz, Elphaba debe enfrentarse a su identidad como Bruja Mala del Oeste. Mientras tanto, el Mago ha otorgado a Glinda el título de Glinda la Buena y un estatus público como defensora de la nación frente a Elphaba. Las dos brujas deben tomar decisiones que sellan sus destinos en esta segunda entrega musical. Director: Jon M. Chu Reparto: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh Estreno: 21 Noviembre 2025 Horarios: Miércoles 3 diciembre: 17:00h, 19:15h, 22:00h

Jueves 4 diciembre: 17:30h, 20:15h

Drácula

Tras una devastadora pérdida, el príncipe Vlad II, conde Drácula (Caleb Landy Jones), renuncia a Dios y es maldecido a la vida eterna, condenado a vagar solitario a lo largo de los siglos. Este es el relato sobre la historia de amor jamás contada del infame vampiro, que desafiará al destino y la mortalidad en busca de su amor perdido. Reparto: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Director: Luc Besson Estreno: 21 Noviembre 2025 Horarios: Miércoles 3 diciembre: 19:30h, 22:00h

Jueves 4 diciembre: 19:30h

COARTADAS

Miguel es dueño de la empresa Coartadas. La empresa se dedica a crear coartadas para gente que quiere engañar a sus parejas o tener excusas montadas para evitar ciertas situaciones. A la salida de uno de los encargos, que involucraba conducir un coche fúnebre, atropella sin querer a una chica (Blanca), no ocurre mucho, solo le rompe el dedo. Se la llevan al hospital y ahí se conocen y se gustan. Empiezan a quedar y se enamoran. Ella le dice que es jueza, y que odia a los mentirosos y los fraudes, por lo que Miguel le miente y dice que tiene una empresa funeraria. Un día conoce a sus padres y la sorpresa es que su padre es cliente de Miguel, que lo contrató para poder serle infiel a la mujer. Reparto: Adriana Torrebejano, Jaime Lorente, Salva Reina, Ana Jara, Mariam Hernández, Llum Barrera, Leo Harlem Director: Martín Cuervo Estreno: 28 Noviembre 2025 Horarios: Miércoles 3 diciembre: 18:00h, 20:00h, 22:00h

Jueves 4 diciembre: 18:00h, 20:00h.

Black Phone 2

Cuatro años después de que The Black Phone terminara con el secuestro de Finney Blake, éste (ahora de 17 años) sigue intentando rehacer su vida. Mientras tanto su hermana Gwen (15 años) comienza a recibir llamadas en sus sueños desde un misterioso “teléfono negro” y tiene visiones de tres chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Juntos deciden investigar el lugar durante una tormenta de nieve, donde descubren que el aterrador asesino conocido como “El Grabber” no solo ha vuelto —incluso desde más allá de la muerte— sino que está conectado con el pasado de su propia familia Directores: Scott Derrickson Reparto: Demián Bichir, Ethan Hawke, Jeremy Davies, Madeleine McGraw, Mason Thames Estreno: 24 octubre 2025 Horarios: Miércoles 3 diciembre: 17:00h

Jueves 4 diciembre: 18:00h

Nuremberg

Tras el fin de la II Guerra Mundial, con ocasión de los cruciales juicios de Nuremberg de los Aliados contra el derrotado régimen nazi, el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley (Malek), encargado de determinar si los prisioneros oficiales nazis son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra, se ve inmerso en una compleja batalla de ingenio con Hermann Göring (Crowe), mano derecha de Hitler. Director: James Vanderbilt Reparto: Russell Crowe, Rami Malek, Leo Woodall, John Slattery, Mark O’Brien, Colin Hanks, Wrenn Schmidt, Lydia Peckham, Lotte Verbeek, Richard E. Grant Estreno: 28 Noviembre 2025 Horarios: Miércoles 3 diciembre: 17:30h, 20:30h

Jueves 4 diciembre: 17:30h, 20:30h V.O.S.E.

Información general / ubicación

Nombre completo: Marina Cinemas 7 UCC (también “Multicines Marina” o “Cines Marina”)

Dirección: Avenida Poblado Marinero, s/n, CP 51001, Ceuta

Teléfono de contacto: 956 511 027

Número de salas: 7

Precios de entrada estándar: 6,50 € Precios reducidos / día del espectador: miércoles, 5,50 €