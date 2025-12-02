El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó duramente este martes a Miguel Ángel Salazar, asegurando que «si son ciertas las denuncias, Salazar es un guarro, y un guarro no puede ser el asesor de cabecera del presidente».

Feijóo cargó además contra lo que calificó como la «hipocresía» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al señalar que defiende públicamente a las mujeres «mientras las utiliza en privado». Según el dirigente popular, Sánchez «siempre necesita un delincuente de cabecera a su lado para ejercer el Gobierno».

Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente polémica sobre la figura de Salazar, cercano al Ejecutivo, y ponen de relieve la estrategia del PP de cuestionar tanto la ética de sus asesores como la coherencia del presidente.