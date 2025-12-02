La próxima Copa de África, que se celebrará en Marruecos del 21 de diciembre al 18 de enero, generará un verdadero quebradero de cabeza para numerosos clubes de LaLiga. Al coincidir con la temporada europea, los entrenadores deberán reorganizar sus plantillas durante las cuatro o cinco jornadas de liga que se perderán, además de los posibles partidos de dieciseisavos de final de la Copa del Rey programados entre el 16 y 18 de diciembre.

Entre los más afectados destacan Betis y Villarreal. El equipo verdiblanco perderá a Abde y Amrabat, piezas clave de Pellegrini, ya que Marruecos, anfitrión del torneo y favorito para llegar lejos, podría requerir su presencia incluso antes del inicio oficial. Bakambu, convocado con el Congo, se une a las bajas aunque no es titular habitual. Por su parte, Marcelino deberá lidiar con las ausencias de Pape Gueye (Senegal), Nicolas Pepe (Costa de Marfil) y Akhomach (Marruecos), fundamentales en la rotación del Villarreal.

El Sevilla también sufrirá la pérdida de Ejuke y Adams, ambos convocados con Nigeria. Mientras, el Rayo Vallecano se quedará sin Pathé Ciss, que no solo se perderá las jornadas de liga y el partido copero, sino también el duelo de Conference League contra el Drita kosovar.

Levante y Osasuna verán mermadas sus opciones en la lucha por la permanencia. Etta Eyong (Levante) y Boyomo (Osasuna) son bajas sensibles para sus entrenadores, ya que ambos son piezas clave en ataque y defensa respectivamente.

Otros equipos, como Real Madrid, Espanyol y Real Sociedad, también tendrán que vigilar de cerca la lista de convocados africanos, ya que jugadores como Brahim (Marruecos), Abqar (Marruecos) o Sadiq (Nigeria) podrían ausentarse durante varias semanas, afectando la planificación de Xabi Alonso, Bordalás y Sergio Francisco.

La Segunda División tampoco queda al margen: Granada, Andorra, Racing, Almería, Castellón, Ceuta y Córdoba podrían ver mermadas sus plantillas con jugadores seleccionados para el torneo continental.

La Copa de África vuelve a demostrar que su calendario, solapado con la temporada europea, genera importantes desafíos para los clubes españoles, obligando a todos a adaptarse a un mes crítico sin algunos de sus futbolistas más determinantes.