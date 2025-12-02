La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que la crisis de la peste porcina en Cataluña evidencia el «grave error» de desmantelar progresivamente el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en la región, una decisión que atribuyen a «motivos puramente políticos».

En un comunicado, la AUGC solicita al Ministerio del Interior que «rectifique de inmediato» y detenga el proceso de desmantelamiento del Seprona, que según la asociación no debería ser «moneda de cambio político». «La Generalitat se ha visto superada y ha tenido que recurrir al Gobierno para activar a la UME. Entonces, ¿para qué se eliminaron las competencias del Seprona a favor de los Mossos y agentes forestales si al final recurren al Estado?», cuestionan.

La asociación destaca que la gestión de la seguridad pública, especialmente en asuntos de protección ambiental y sanidad animal, debe seguir criterios profesionales y no intereses políticos. Señalan que la peste porcina requiere una «respuesta homogénea, coordinada y con capacidad de mando único».

AUGC responsabiliza directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez por haber limitado las competencias operativas del Seprona en Cataluña, dejándolo con una «presencia residual», y advierten que el brote no puede considerarse una «simple anécdota».

Mientras tanto, el presidente catalán, Salvador Illa, continúa en México pese a las críticas de PP, Junts y ERC, quienes le piden regresar para atender la emergencia. Illa aseguró que se mantiene «en contacto permanente» con su Ejecutivo en Cataluña y destacó que la prioridad es «perimetrar y controlar» el brote detectado en el entorno de Collserola, para lo cual se han desplegado 400 efectivos.