Paco Salazar, uno de los hombres de confianza del presidente Pedro Sánchez, ha renunciado este viernes a su nombramiento como adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, apenas horas antes de su oficialización, tras ser señalado por varias subordinadas por acoso sexual. La dimisión se produjo en pleno Comité Federal del partido, generando un nuevo golpe a la imagen de la dirección socialista.

Salazar, de 57 años y nacido en Sevilla en 1968, lleva más de 30 años vinculado al PSOE. Se afilió en 1992 y ha ocupado cargos tanto a nivel nacional como local, incluyendo dos legislaturas como diputado por Sevilla, la alcaldía de Montellano y funciones en la Junta de Andalucía y La Moncloa, donde trabajó como secretario general de Coordinación Institucional del Gabinete del presidente del Gobierno.

En cuanto a su formación, Salazar es Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Sevilla (1991), máster en Gestión Medioambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga (1994) y Licenciado en Ciencias Políticas por la UNED (2017).

Las acusaciones en su contra incluyen comentarios obscenos hacia compañeras y propuestas inapropiadas fuera del horario laboral, generando un ambiente laboral hostil. Ante estas denuncias, Salazar solicitó apartarse de la Ejecutiva del PSOE.

La renuncia de Salazar se suma a una serie de polémicas recientes en el partido, en un contexto marcado por la caída de secretarios de Organización anteriores y polémicas vinculadas a otros nombres de la dirección. Pedro Sánchez, presente en el Comité Federal, defendió el carácter “honrado” de su partido mientras la investigación interna sobre las denuncias se mantiene activa.