Gestmusic prepara un «gran evento» para conmemorar el cuarto de siglo del formato, un homenaje que busca reunir a todos los participantes, profesores y miembros del jurado que han pasado por la Academia

‘Operación Triunfo’ alcanza un hito histórico. El formato que revolucionó la televisión y la música en España cumple 25 años en este 2026 y, para celebrar este cuarto de siglo, la productora Gestmusic ya trabaja en la organización de un evento sin precedentes. La intención es realizar un homenaje «a lo grande» que esté a la altura de uno de los programas más influyentes del siglo XXI.

Un reencuentro masivo: más de 200 concursantes invitados

El director de Gestmusic, Tinet Rubira, ha sido el encargado de confirmar la noticia en declaraciones a Bluper. Aunque todavía no se han concretado los detalles logísticos —el lugar, la fecha exacta o el formato del encuentro—, Rubira ha dejado clara la ambición del proyecto: «Será un gran evento para celebrar los 25 años de OT. Tenemos que estar a la altura y hacer algo grande».

La piedra angular de esta celebración será la convocatoria de todos los protagonistas que han pasado por el programa desde su estreno en 2001. La voluntad de la productora es invitar a los más de 200 concursantes que han formado parte de las distintas ediciones. Pero la invitación no se queda ahí; el productor ha hecho extensivo el llamamiento a profesores, directores de la Academia y miembros del jurado que han integrado el universo de OT a lo largo de estas dos décadas y media.

Homenaje a la renovación de la industria musical

Para Rubira, este aniversario trasciende lo puramente televisivo. Si bien reconoce que es «uno de los grandes formatos de este país», el evento pretende ser un reconocimiento al impacto del programa en el sector artístico. «Es un poco un homenaje a todo lo que ha supuesto de renovación en la industria musical«, señala el directivo.

En este sentido, el director de Gestmusic destaca que, más allá de los «grandes nombres» que todo el mundo asocia al formato, existe una «segunda y tercera fila muy potente» de exconcursantes que son, en última instancia, quienes mueven los hilos de la industria en la actualidad. El objetivo de este 25º aniversario es, por tanto, propiciar un reencuentro total para poner en valor el legado de un programa que cambió las reglas del juego en la música española.