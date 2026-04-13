Ceuta, 13 de abril de 2026 – El Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE) ha reafirmado su compromiso con la cooperación internacional mediante el apoyo a un ambicioso proyecto sanitario en Guinea-Bissau. La iniciativa, liderada por Fran Lanzas, director de Cooperación Internacional del COMCE, se centra en la capacitación de médicos locales para combatir la precariedad en la atención cardiológica que sufre el país africano.

Un desierto médico fuera de la capital

La situación sanitaria en Guinea-Bissau es crítica en lo que respecta a la salud cardiovascular. En un país que roza los dos millones de habitantes, la atención especializada es prácticamente inexistente fuera de la capital, contando apenas con un cardiólogo a tiempo completo y otro a tiempo parcial para toda la nación.

Ante este escenario, el proyecto ha puesto su foco en el Hospital de Bafatá. Este centro es vital para la región:

Atiende a una población de 300.000 personas .

. Cuenta con más de 300 camas .

. Dispone de un servicio de Medicina Interna con 40 camas, pero carece de especialistas en el área del corazón.

Formación técnica y sostenibilidad

El eje central de la intervención es la formación de cuatro médicos generales de las áreas de Urgencias y Medicina Interna. Durante cuatro semanas, estos profesionales recibirán instrucción intensiva en el diagnóstico de las cardiopatías más frecuentes mediante el uso de electrocardiogramas y ecocardiografía portátil.

«El objetivo es la transferencia de conocimiento sobre el terreno, permitiendo que los médicos locales puedan realizar diagnósticos que salven vidas sin depender de una infraestructura que actualmente no existe», señalan desde el COMCE.

Tecnología para salvar vidas

Uno de los mayores retos es la falta de equipamiento. Gracias a la colaboración del COMCE y otras organizaciones, ya se ha adquirido una sonda ecográfica, permitiendo trabajar con equipos portátiles que facilitan la movilidad y el acceso al paciente. No obstante, el proyecto sigue activo en la búsqueda de fondos para adquirir una segunda máquina que garantice la sostenibilidad y continuidad de la formación a largo plazo.

Con este movimiento, el Colegio de Médicos de Ceuta pone en valor la importancia de la cooperación técnica, reforzando la atención sanitaria en entornos con especiales dificultades de acceso y empoderando a los profesionales locales para mejorar la salud de su comunidad.