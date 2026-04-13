La Comandancia Naval invita a los ceutíes a participar en el certamen fotográfico «Cien años, cien miradas», que conmemora el siglo de historia del emblemático buque escuela.

CEUTA – El Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano se prepara para soplar las velas de su centenario. Con motivo de los 100 años de su botadura (marzo de 1927), la Armada, a través del Instituto de Historia y Cultura Naval y la Fundación Museo Naval, ha lanzado una convocatoria muy especial: el concurso de fotografía «Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano. Cien años, cien miradas».

Dada la estrecha relación histórica de la ciudad autónoma con la Armada, la Comandancia Naval de Ceuta ha hecho un llamamiento directo a la sociedad «caballa». Muchos ciudadanos de Ceuta han formado parte de su dotación, han navegado en sus cubiertas o han capturado su imponente silueta durante sus escalas en la ciudad, y ahora esas imágenes pueden tener premio.

Temática y participación

El concurso busca poner en valor la trayectoria del mayor navegante de nuestra historia y su papel clave en la formación de oficiales y en la diplomacia española. Los participantes podrán presentar fotografías que recojan:

Historia del buque: Imágenes de archivo o actuales.

Imágenes de archivo o actuales. Vida a bordo: El día a día de la dotación y los guardiamarinas.

El día a día de la dotación y los guardiamarinas. Navegación y escalas: Maniobras en alta mar o momentos en puerto.

Maniobras en alta mar o momentos en puerto. Valor simbólico: Cualquier estampa que evoque la esencia cultural e institucional del buque.

Cada autor podrá enviar un máximo de 5 fotografías, siempre ajustándose a las normas y bases establecidas por la organización.

Fechas clave

Los interesados en participar deben marcar en rojo las siguientes fechas en su calendario:

Información y contacto: Para resolver dudas o solicitar las bases completas, los interesados pueden contactar con la Comandancia Naval de Ceuta a través del correo electrónico: comtemarceuta@fn.mde.es.

Es una oportunidad de oro para que el talento fotográfico de Ceuta y los recuerdos de sus marinos formen parte del homenaje nacional a una de las instituciones más queridas de la Armada Española. ¡A revisar el carrete!