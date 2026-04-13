El exresponsable de Honda resta importancia al irregular inicio de curso de la marca italiana y asegura que el estancamiento de la Desmosedici no se debe a las directrices del piloto español.

BORGO PANIGALE – El arranque de la temporada 2026 de MotoGP ha sembrado dudas en el box de Ducati. Con Aprilia mostrando una superioridad mecánica inesperada en los primeros Grandes Premios y un Marc Márquez lastrado por su condición física, los rumores sobre si la marca ha perdido el rumbo por seguir los consejos del de Cervera no han tardado en aparecer. Sin embargo, Livio Suppo, una de las voces más autorizadas del paddock, ha salido al paso para desmentir esta teoría.

El reto de mejorar la perfección

Para Suppo, la situación actual de Ducati no tiene nada que ver con la «dependencia» que el piloto español generaba en sus años dorados con la marca del ala dorada. Según el italiano, la estructura de Borgo Panigale siempre ha mantenido una base sólida con múltiples pilotos rápidos, lo que invalida la idea de que se hayan centrado exclusivamente en Marc.

«Ducati nunca ha estado completamente en manos de Márquez como lo estaba Honda. Probablemente, cuando tienes que mejorar un producto que ya es muy competitivo, el juego se vuelve aún más difícil», explica Suppo.

El mánager también señala factores externos técnicos, como el uso de una carcasa más rígida en el neumático trasero durante dos de las tres primeras citas del mundial, como un elemento clave que ha podido descolocar a la Desmosedici.

El factor físico de Marc Márquez

A diferencia de la temporada pasada, donde Márquez «arrasó» con la moto satélite, este año el nonacampeón se está encontrando con un muro: su propio cuerpo. Suppo es tajante al respecto, descartando cualquier falta de motivación en el piloto.

Estado físico: Marc no se encuentra al 100% y él mismo ha admitido que el problema actual reside en sus limitaciones físicas y no en el rendimiento de la máquina.

Marc no se encuentra al 100% y él mismo ha admitido que el problema actual reside en sus limitaciones físicas y no en el rendimiento de la máquina. Actitud: A pesar de los resultados más discretos de lo esperado, es el piloto de la marca que menos quejas ha volcado sobre el prototipo italiano.

El estímulo de Pedro Acosta

Ante la posibilidad de que Pedro Acosta aterrice en el equipo oficial de Ducati próximamente, Suppo ve una oportunidad de oro para Márquez en lugar de un conflicto de egos. El italiano compara la situación con la histórica rivalidad entre Valentino Rossi y Jorge Lorenzo en Yamaha.

«Tener a tu lado a un piloto joven y superrápido te rejuvenece porque te saca esa garra que, quizá, con los años has perdido un poco», afirma Suppo, convencido de que la llegada del «Tiburón de Mazarrón» funcionaría como un catalizador para que Márquez recupere su mejor versión. Por ahora, el consejo del experto es claro: esperar al menos tres carreras más antes de hablar de crisis en el imperio rojo.