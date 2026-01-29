Tras el parón de hoy, la serie regresa este viernes 30 de enero con un giro de guion que cambiará el destino de los habitantes de la Casa Grande. Además, Braulio estrecha el cerco sobre el esquivo Alejo.

La calma ha saltado por los aires en Valle Salvaje. Tras la cancelación de la emisión del jueves por el funeral de las víctimas de Adamuz, la ficción de RTVE vuelve con toda su fuerza para cerrar la semana. El ambiente ya estaba caldeado tras el tenso interrogatorio de Braulio a Mercedes y la incómoda cena en palacio, pero lo que está por venir en el capítulo 344 promete dejar a los espectadores sin aliento.

El anuncio del duque: Conmoción en la Casa Grande

La gran cena en la Casa Grande, que ya se preveía complicada por la presencia de Dámaso, terminará de la forma más inesperada posible. El duque (José Luis) tomará la palabra para realizar un anuncio que dejará a todos los presentes en estado de shock.

Aunque los detalles se mantienen bajo llave, todo apunta a que la guerra abierta entre José Luis y Dámaso ha alcanzado un punto de no retorno. Victoria en medio: Después de que José Luis instara a Victoria a utilizar sus «armas de mujer» para frenar a Dámaso, las consecuencias de ese juego peligroso están a punto de manifestarse.

Braulio busca respuestas sobre Alejo

Mientras la planta noble se tambalea, Braulio sigue centrado en su misión personal. No solo sospecha de Mercedes por la muerte de su padre, sino que ha notado que Alejo le rehúye sistemáticamente.

Desesperado por entender el comportamiento del joven, Braulio recurre a Bárbara para que le ayude a indagar. El secreto de Alejo: ¿Por qué Alejo no puede mirar a Braulio a los ojos? El peso de lo ocurrido con Domingo parece estar consumiendo al joven, y la conversación pendiente entre ambos podría estallar en cualquier momento.

Reparto y protagonistas del episodio 344

El capítulo contará con las actuaciones estelares de:

Rocío Suárez de Puga como Adriana.

como Adriana. José Manuel Seda como el duque José Luis.

como el duque José Luis. Sabela Arán como Victoria.

como Victoria. Alejandro Sigüenza como el implacable Dámaso.

como el implacable Dámaso. Mateo Jalón como el atormentado Alejo.

No te pierdas el desenlace de esta intensa semana en Valle Salvaje, mañana viernes a las 17:35 horas en La 1 de TVE.