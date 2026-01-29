Tras el parón de este jueves, la serie regresa mañana viernes 30 de enero con un episodio de alta tensión. Mientras Manuel descubre el engaño del comandante, Leocadia mueve ficha para hundir a Teresa y recuperar a Petra.

Palacio se prepara para cerrar una semana convulsa en La 1 de TVE. Tras la cancelación de la emisión de hoy debido al funeral de las víctimas de Adamuz, los seguidores de ‘La Promesa’ encontrarán mañana un capítulo 765 cargado de revelaciones y peligros. El amor y la traición se dan la mano tanto en la planta noble como en los aposentos del servicio.

Peligro en el jardín: Martina, Adriano y la sombra de Jacobo

El plan de huir a Nueva York parece haber encendido una chispa incontenible entre Martina y Adriano. En un momento de intimidad, ambos estarán a punto de besarse, dejándose llevar por la salida desesperada que han encontrado a su situación. Sin embargo, la tragedia (o el escándalo) planea sobre ellos: Jacobo aparece en el último segundo, estando a punto de descubrir el romance secreto que pondría en jaque toda la estabilidad de la familia.

El misterio del Comandante Rivero estalla

La investigación de Manuel ha dado sus frutos y los resultados son alarmantes. Tras las sospechas de Enora, Manuel confirma sus peores presagios: no existe ningún Sebastián Rivero en el cuerpo de aviación.

La gran pregunta: ¿Quién es realmente el hombre que se ha colado en La Promesa y qué busca bajo esa identidad falsa? Enora, Toño y Manuel deberán actuar rápido antes de que el impostor cumpla su objetivo.

Guerra en el servicio: El «golpe de estado» de Leocadia

La convivencia en la planta baja es insostenible. Leocadia de Figueroa no cesa en su empeño de demostrar que el servicio es un desastre bajo el mando actual.

Ataque a Teresa: Leocadia abronca duramente a la actual ama de llaves. Aunque Cristóbal vuelve a dar la cara por ella, la señora de Figueroa tiene un as bajo la manga.

La oferta a Petra: En un movimiento maestro de manipulación, Leocadia le ofrece a Petra recuperar el puesto de ama de llaves. Una oferta envenenada que busca restaurar el antiguo régimen y desplazar definitivamente a Teresa.

Otros puntos clave del viernes 30 de enero: