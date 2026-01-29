Ceuta, 29 de enero de 2026. — La suerte ha vuelto a sonreír a los ceutíes con el tradicional Sorteo de la Cruz Roja.

El sorteo de Cruz Roja de este martes, 16 de diciembre, ya tiene ganador. El número premiado en la edición de hoy es el 186, al que se le asocia el nombre tradicional de «La Mierda».

El sorteo es una fuente constante de financiación para la Asamblea Local de Cruz Roja en Ceuta, permitiendo a la organización sostener los programas de asistencia, ayuda humanitaria y apoyo social que realiza en beneficio de los colectivos más vulnerables de la Ciudad Autónoma.

Se insta a los poseedores de la papeleta con el número 186 a ponerse en contacto con la sede de Cruz Roja Ceuta para gestionar la recogida del premio y contribuir a la difusión del resultado.

El ganador del sorteo se llevará 400 euros si su cupón coincide con las tres cifras del número premiado. Además, quienes tengan las dos últimas cifras acertadas obtendrán un premio de 7,50 euros.

Plazo para cobrar el premio

Los premiados disponen de 30 días naturales desde la fecha del cupón para reclamar su premio, con excepción del mes de febrero, cuando el plazo se reduce a 28 días (29 si es año bisiesto).

Un sorteo con historia solidaria

El Sorteo de la Cruz Roja en Ceuta tiene casi un siglo de tradición. Nació en 1927, cuando la Reina Victoria Eugenia autorizó la rifa benéfica para ayudar a financiar el hospital “Jesús, María y José”, gestionado por la Cruz Roja. Desde entonces, esta iniciativa continúa apoyando tanto a causas sociales como a los vendedores del cupón, ofreciendo a los ceutíes la oportunidad de probar suerte cada día por solo 1 euro.

Información del Sorteo:

Fecha del Sorteo: Jueves, 29 de enero

Jueves, 29 de enero Número Premiado: 186

186 Nombre Asociado: “La Mierda”

Historial reciente de números premiados