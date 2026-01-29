El exministro José Luis Ábalos ha anunciado este jueves, a través de la cuenta de X que administra su hijo, su decisión de renunciar al acta de diputado en el Congreso. “No me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación”, ha publicado Ábalos, en un mensaje que refleja su situación tras permanecer en prisión provisional desde noviembre de 2025.

En su comunicado, Ábalos plantea dos preguntas dirigidas a la sociedad y a la Cámara: “He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano, pero una vez desprovisto de todos mis derechos y deberes, y despojado de toda función, díganme ustedes y dígame la Cámara cuál es la figura y en qué consiste ser diputado”. Y añade: “Privado de todo ingreso y protección social, díganme también de qué vivo para mantener los compromisos con mi familia y afrontar mi defensa”.

El exministro permanece en prisión provisional desde el 27 de noviembre, tras la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares lideradas por el PP. Ábalos está investigado en el denominado caso Koldo, por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas firmados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia. La vista oral del juicio está prevista para abril.

La renuncia de Ábalos al acta de diputado tendrá consecuencias jurídicas directas. Al dejar el Congreso, pierde el aforamiento ante el Tribunal Supremo, aunque la competencia sobre la pieza principal del caso Koldo, relativa a los contratos de mascarillas, seguirá en manos del alto tribunal. Por otro lado, la pieza separada sobre adjudicaciones irregulares de obra pública podría pasar a la Audiencia Nacional, donde también figura como investigado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Fuentes jurídicas consultadas explican que, según la doctrina del Supremo de diciembre de 2014, una vez dictada la apertura de juicio oral “queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado”.

Con este paso, Ábalos da por finalizada su trayectoria política activa, cerrando un capítulo marcado por la polémica y las investigaciones judiciales.