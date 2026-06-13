El debut de la selección dirigida por Julen Lopetegui en la Copa del Mundo se podrá seguir en televisión y plataformas digitales este sábado a partir de las 21:00 horas

El Estadio de San Francisco acoge este sábado el encuentro entre las selecciones de Catar y Suiza, correspondiente a la primera jornada del Grupo B de la Copa del Mundo. El partido, que arranca a las 21:00 hora peninsular, supone el estreno en la competición de ambos conjuntos en un grupo que completará su actividad inicial. El duelo mide la ilusión del combinado catarí, que afronta su segunda participación en una cita mundialista, frente a la regularidad de una selección helvética consolidada en el panorama internacional.

La selección de Catar llega a esta Copa del Mundo bajo la dirección técnica de Julen Lopetegui. El entrenador guipuzcoano ha sellado un hito histórico al lograr la primera clasificación directa del equipo de Oriente Medio para un Mundial, un logro certificado tras una victoria por dos goles a uno frente a los Emiratos Árabes Unidos. A pesar de este éxito en la fase de clasificación, la trayectoria reciente del conjunto de Lopetegui ha estado marcada por las dificultades deportivas, especialmente tras su paso por la Copa Árabe. En dicho torneo, Catar finalizó en la última posición del Grupo A, una secuencia de competición en la que se midió a las selecciones de Palestina, Siria y Túnez.

Por su parte, la selección de Suiza afronta el compromiso avalada por su regularidad histórica en las fases finales. El combinado europeo suma con esta su decimotercera intervención en los mundiales, manteniendo una presencia ininterrumpida en la gran cita del fútbol desde el Mundial de Corea y Japón celebrado en el año 2002. Los precedentes inmediatos favorecen la competitividad del bloque helvético, que ha conseguido superar la fase de grupos en las tres últimas ediciones mundialistas de forma consecutiva. Su acceso a este campeonato se produjo de manera directa al liderar su grupo de clasificación en la zona UEFA, un sector en el que compitió y quedó por delante de los equipos de Kosovo, Eslovenia y Suecia.

El encuentro, encuadrado en las jornadas iniciales de este Grupo B, se presenta como una cita fundamental para el desarrollo de la clasificación de ambas selecciones en la fase inicial del torneo.

Fecha, horario y televisión: dónde ver el Catar contra Suiza

El partido entre Catar y Suiza se disputará este sábado 13 de junio. El inicio del choque está fijado para las 21:00 hora peninsular española, momento en el que rodará el balón en el Estadio de San Francisco. Para los aficionados que deseen seguir el desarrollo del encuentro en directo, la retransmisión televisiva y en plataformas digitales correrá a cargo de DAZN, que emitirá la señal en vivo de todo lo que suceda sobre el terreno de juego.