El central riojano aterriza procedente del CSKA de Sofía con un contrato por dos temporadas más otra opcional, reforzando la zaga de José Juan Romero en medio de la compleja situación que vive la ciudad.

La AD Ceuta continúa perfilando su plantilla para la nueva temporada en un contexto de máxima exigencia para la entidad. La dirección deportiva encabezada por Edu Villegas ha cerrado la incorporación del defensa central Adrián Lapeña (Logroño, 1996), quien llega procedente del CSKA de Sofía búlgaro y se compromete con el conjunto caballa por dos temporadas con opción a una tercera.

La operación culmina tras enfriarse la vía de Iker Recio, después de que el Cádiz CF exigiera una compensación económica de 200.000 euros para su libertad. Ante esta situación, la entidad ceutí reaccionó con rapidez para incorporar a Lapeña, un zaguero con bagaje internacional y experiencia en clubes como el Deportivo de La Coruña, Castellón, Córdoba, Eupen belga y la cantera de la Real Sociedad.

Solidez y trayectoria para el centro de la defensa

En su última etapa en Bulgaria, Lapeña disputó 48 encuentros oficiales con el CSKA de Sofía —con el que se proclamó campeón de Copa— tras haber sido traspasado por el Córdoba CF a cambio de 700.000 euros. Se trata de un perfil definido por su solidez táctica, juego aéreo y lectura defensiva, llamado a ser una pieza fundamental en el esquema del técnico José Juan Romero.

«Es un central sólido, fiable, potente en el juego aéreo y eficaz en los duelos, con la inteligencia táctica necesaria para liderar la zaga».

Balance del mercado estival de la AD Ceuta

Con la llegada del riojano, la dirección deportiva suma ya ocho incorporaciones confirmadas para afrontar el nuevo curso:

Jugador Posición Club de procedencia Adrián Lapeña Defensa Central CSKA de Sofía (Bulgaria) Álex Petxarroman Lateral Derecho Deportivo de La Coruña Ale Meléndez Centrocampista Albacete Balompié Cedric Teguia Extremo Moreirense (Portugal) Álex Camacho Centrocampista Juventud de Torremolinos Omar Sadik Delantero RCD Espanyol Jordi Escobar Delantero SD Huesca Kenneth Mamah Extremo / Delantero Van Spor FK (Turquía)

Tareas pendientes y la opción Bassinga

Pese a haber cerrado ocho incorporaciones, la comisión deportiva trabaja para sumar entre tres y cuatro piezas más antes del cierre de mercado. Los objetivos prioritarios pasan por reforzar la medular y la delantera:

Aboubacar Bassinga: Es la opción prioritaria para el centro del campo. Tras brillar el curso pasado como cedido, la UD Las Palmas planea renovarle hasta 2028 para posteriormente volver a cederlo al conjunto caballa.

Es la opción prioritaria para el centro del campo. Tras brillar el curso pasado como cedido, la UD Las Palmas planea renovarle hasta 2028 para posteriormente volver a cederlo al conjunto caballa. Otras alternativas: El club maneja el nombre de José Ángel Jurado (Deportivo) para la medular, además de evaluar la llegada de un delantero y la posible incorporación de un lateral derecho.

A pesar de las dificultades logísticas y de convencer a futbolistas para trasladarse en las circunstancias excepcionales que atraviesa la Ciudad Autónoma, la entidad mantiene abierta la venta de entradas para el próximo compromiso en el Alfonso Murube ante la UD Las Palmas (sábado, 19:00 horas), con el objetivo de convertir el estadio en el motor social de la ciudad.