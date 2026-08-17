El FC Barcelona ultima los últimos detalles para hacer oficial la vuelta del lateral portugués Joao Cancelo. Tras intensas negociaciones, el futbolista ha alcanzado un acuerdo con el Al-Hilal saudí para rescindir el año de contrato que le restaba, lo que le permite recalar de nuevo en el club azulgrana con la carta de libertad.

Detalles de la operación y negociación

Acuerdo de rescisión: Pese a que el conjunto de Riad exigía inicialmente entre 10 y 15 millones de euros por el traspaso, la firme voluntad del jugador de vestir únicamente la camiseta del Barça ha forzado a la entidad saudí a aceptar la resolución contractual.

Pese a que el conjunto de Riad exigía inicialmente entre 10 y 15 millones de euros por el traspaso, la firme voluntad del jugador de vestir únicamente la camiseta del Barça ha forzado a la entidad saudí a aceptar la resolución contractual. Plazos de incorporación: El club catalán confía en que la tramitación se complete a tiempo para que Cancelo llegue a Barcelona antes de la disputa del Trofeo Joan Gamper e inicie los entrenamientos a las órdenes de Hansi Flick.

El club catalán confía en que la tramitación se complete a tiempo para que Cancelo llegue a Barcelona antes de la disputa del Trofeo Joan Gamper e inicie los entrenamientos a las órdenes de Hansi Flick. Guiños del jugador: El internacional portugués ya había insinuado la resolución de su futuro en sus redes sociales publicando una imagen de su anterior etapa en la entidad azulgrana.

Encaje táctico en el esquema de Hansi Flick

Cancelo, que la pasada campaña ya actuó como titular en el carril izquierdo en calidad de cedido, volverá a ofrecer soluciones ofensivas por banda. Su vocación de ataque se verá respaldada tácticamente en el esquema de Flick por el trabajo defensivo de los extremos —como Raphinha o Gordon—, permitiendo equilibrar los repliegues en las transiciones defensivas.