El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha tomado la decisión de llevar a la empresa Servilimpce a la Inspección de Trabajo en Ceuta. La denuncia se fundamenta en la práctica de la retirada manual de escombros, una situación que el sindicato considera peligrosa e ineficiente.

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Según la denuncia presentada, los operarios de Servilimpce están involucrados en la carga manual de grandes cantidades de escombros, lo que podría comprometer su salud y seguridad laboral. CCOO reclama que la empresa adopte medidas adecuadas para garantizar un entorno de trabajo seguro.

CCOO subraya que es imperativo que la empresa disponga de los medios necesarios, incluyendo maquinaria adecuada, para llevar a cabo estas tareas de manera eficiente. La planificación, según el sindicato, debe ser mejorada para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a los trabajadores.

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Además, el sindicato ha resaltado que en la actualidad existen alternativas más seguras que la retirada manual de escombros, por lo que instan a Servilimpce a reconsiderar sus métodos de trabajo.

Este conflicto pone de manifiesto las crecientes preocupaciones sobre las condiciones laborales en el sector de la limpieza y la gestión de residuos en Ceuta, así como la responsabilidad de las empresas en proporcionar un entorno seguro a sus empleados.

Finalmente, CCOO espera que la Inspección de Trabajo actúe en consecuencia y que se tomen las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores de Servilimpce ante esta situación.