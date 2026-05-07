Ceuta, 7 de mayo de 2026 — La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en SERVILIMPCE ha alzado la voz contra lo que consideran una gestión «arbitraria» por parte de la dirección de la empresa. Según el sindicato, las decisiones de la gerencia están consolidando una división interna entre «trabajadores de primera y de segunda», basándose en privilegios en lugar de en criterios profesionales.

CCOO señala directamente al gerente como responsable de mantener prácticas injustas que favorecen las asignaciones «a dedo», ignorando principios básicos de transparencia, mérito y capacidad.

Falta de transparencia y criterios objetivos

El sindicato denuncia que la empresa está dejando de lado criterios objetivos —como la antigüedad— a la hora de asignar plazas, funciones o responsabilidades. Esta situación, afirman, está dinamitando la cohesión de la plantilla.

Decisiones arbitrarias: CCOO critica que el acceso a oportunidades y beneficios dependa del favoritismo y no de procesos abiertos.

CCOO critica que el acceso a oportunidades y beneficios dependa del favoritismo y no de procesos abiertos. División interna: La falta de igualdad de oportunidades está generando malestar y una creciente fractura entre los propios compañeros.

La falta de igualdad de oportunidades está generando malestar y una creciente fractura entre los propios compañeros. Opacidad: El sindicato exige que se publiquen criterios claros y transparentes para cualquier cambio o mejora en las condiciones de los trabajadores.

Exigencia de igualdad de trato

Desde la sección sindical han sido tajantes al exigir un cambio de rumbo inmediato en la política de recursos humanos de la empresa pública.

«No es admisible que unos trabajadores queden apartados de manera sistemática mientras otros son favorecidos. La plantilla merece respeto y las mismas oportunidades para todos, sin privilegios», manifiestan desde CCOO SERVILIMPCE.

El sindicato concluye advirtiendo que el clima laboral se está deteriorando de forma preocupante, por lo que instan a la gerencia a abandonar las prácticas subjetivas y garantizar que cada decisión tomada dentro de la empresa respete los derechos de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras.