Ceuta, 7 de mayo de 2026 — La situación de la Administración de Justicia en Ceuta ha llegado a la Cámara Alta. Los senadores del Partido Popular por la ciudad autónoma, Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam, han registrado una batería de preguntas dirigida al Ministerio de Justicia exigiendo medidas inmediatas ante los preocupantes datos revelados por la última Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La iniciativa parlamentaria surge como respuesta a un diagnóstico alarmante: Ceuta registra una tasa de litigiosidad de 189 asuntos por cada 1.000 habitantes, una cifra que desborda la capacidad actual de los juzgados y evidencia problemas estructurales que, según los populares, el Gobierno central ha ignorado.

Los puntos críticos: Retrasos de casi cuatro años

El documento presentado por los senadores pone el foco en varios «puntos negros» de la gestión ministerial:

Bloqueo en la Audiencia Provincial: La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta presenta una pendencia en la jurisdicción civil de hasta 43 meses . Para el PP, este retraso de casi cuatro años es «inaceptable» y demuestra una falta total de planificación.

La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta presenta una pendencia en la jurisdicción civil de hasta . Para el PP, este retraso de casi cuatro años es «inaceptable» y demuestra una falta total de planificación. Infraestructuras fallidas: Los populares denuncian que las obras en el antiguo edificio del Banco de España no han solucionado la dispersión de sedes ni las carencias materiales, un criterio compartido por el propio TSJA en su informe.

Los populares denuncian que las obras en el antiguo edificio del no han solucionado la dispersión de sedes ni las carencias materiales, un criterio compartido por el propio TSJA en su informe. Caos tecnológico: Se han solicitado explicaciones por las constantes incidencias en el sistema Minerva durante 2024 y 2025, así como garantías sobre la futura migración al sistema Atenea.

Dudas sobre la creación de plazas

Ante el anuncio del Gobierno de crear 500 plazas judiciales y 200 fiscales en 2026, Díaz y Abdeselam han exigido saber cuántas de ellas recaerán específicamente en Ceuta. Advierten, además, de que aumentar el número de jueces sin reforzar el personal de apoyo y los medios materiales solo servirá para crear «nuevos cuellos de botella» en la tramitación.

«La Justicia en Ceuta no puede seguir funcionando con retrasos crónicos y sedes dispersas. Es una competencia directa del Estado y el Ministerio debe garantizar un servicio público digno», han señalado los senadores.

Expectativas ante la visita del Secretario de Estado

La ofensiva parlamentaria coincide con la inminente visita a la ciudad del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo. El PP espera que este desplazamiento no sea un mero acto protocolario, sino que sirva para que el Ejecutivo conozca in situ la realidad que denuncian profesionales y ciudadanos, y se traduzca en un compromiso firme con presupuestos y plazos concretos.