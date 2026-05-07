Ceuta, 07 de mayo de 2026 — El Teatro Auditorio del Revellín se vistió de gala este jueves para la inauguración de las XV Jornadas Jurídicas de Ceuta, una cita que ya es ineludible en el calendario judicial nacional. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, fue el encargado de abrir el evento, destacando la consolidación de este foro como un espacio de excelencia que trasciende las fronteras de la ciudad.

Durante su intervención, Vivas subrayó el impacto positivo que el encuentro tiene en la imagen exterior de Ceuta:

«Las Jornadas Jurídicas se han convertido en un referente de prestigio y de interés para España a nivel judicial. Han permitido que muchas personas se vayan de Ceuta con una idea distinta y positiva de nuestra tierra».

Reconocimiento a los «clásicos» del Derecho

El presidente dedicó una parte significativa de su discurso a agradecer la labor de dos figuras clave en el éxito de esta iniciativa:

Fernando Tesón: Definido por Vivas como el «alma mater» y director de las jornadas desde su creación en 2010. El mandatario elogió su empeño por lograr que la extrapeninsularidad de Ceuta no fuera un obstáculo para el desarrollo intelectual y jurídico.

Definido por Vivas como el «alma mater» y director de las jornadas desde su creación en 2010. El mandatario elogió su empeño por lograr que la extrapeninsularidad de Ceuta no fuera un obstáculo para el desarrollo intelectual y jurídico. Lorenzo del Río: El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue calificado como un «clásico» y un valedor incansable de las necesidades de la ciudad, destacando su compromiso y apoyo constante a los desafíos de Ceuta.

Ceuta: De la debilidad a la fortaleza

Fiel a su estilo, Juan Jesús Vivas aprovechó el marco de las jornadas para reivindicar la identidad ceutí. El presidente hizo hincapié en la capacidad de la población para «convertir las debilidades en fortalezas» y destacó la unidad de los ciudadanos, independientemente de su credo o nombre, bajo el sentimiento de pertenencia a España.

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Asimismo, dio la bienvenida a los ponentes y magistrados invitándoles a descubrir una «tierra única» que combina historia, mitología y una naturaleza privilegiada.

Inauguración oficial

Tras las palabras de agradecimiento y la intervención de Lorenzo del Río, el presidente declaró oficialmente inauguradas las jornadas a las 10:05 horas, ante un auditorio que respondió con un caluroso aplauso. Durante los próximos días, el evento reunirá a las personalidades más relevantes del derecho español en lo que promete ser, una edición más, un éxito de convocatoria y nivel doctrinal.