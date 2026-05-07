Ceuta, 06 de mayo de 2026 — El dispositivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE) para este año ya está en marcha. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presidido la primera reunión preparatoria de un operativo que, según las previsiones oficiales, registrará un incremento del 3% en el flujo de viajeros respecto al año anterior.

Tras un 2025 que movilizó a 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos, Ceuta se prepara para gestionar el paso de aproximadamente un millón y medio de personas y 125.000 vehículos, consolidándose como el segundo puerto más importante de toda la operación, solo por detrás de Algeciras.

El reto del sistema biométrico «Entry-Exit»

La gran novedad de esta edición será la puesta a prueba de la digitalización de la frontera del Tarajal. Por primera vez, la OPE convivirá con el sistema europeo de verificación biométrica, que sustituye el sellado manual de pasaportes por un registro digital automatizado.

Seguridad: Desde su implantación el 10 de abril, el sistema ya ha permitido detectar a siete personas con requerimientos judiciales.

Desde su implantación el 10 de abril, el sistema ya ha permitido detectar a siete personas con requerimientos judiciales. Agilidad: El objetivo es reducir los tiempos de espera. El pasado fin de semana ya se realizaron 64.000 verificaciones, con picos de más de 11.000 tránsitos en un solo día.

«La intención es ganar en orden y tiempo en las entradas y salidas. La Policía Nacional está haciendo un trabajo excepcional adaptándose a este nuevo sistema», destacó Pérez Triano.

Infraestructuras y servicios al viajero

Para evitar el colapso de la ciudad y mejorar la experiencia del tránsito, la Delegación del Gobierno ha confirmado varias medidas clave:

Zona de Embolsamiento: Se mantendrá y mejorará el área de espera, que cuenta con una inversión de 3,2 millones de euros. Se prevé reforzar las zonas de sombra, los servicios sanitarios y los puntos de venta de alimentos. Nueva Terminal: Los viajeros podrán hacer uso de la Estación Marítima, tras una inversión de 23 millones de euros en su modernización. Orden Público: Se busca evitar imágenes del pasado con accesos bloqueados a servicios críticos como el hospital o las playas.

Incógnita sobre el contrato marítimo

A pesar del optimismo en la organización, persiste una duda relevante: el contrato de la Línea de Interés Público Algeciras-Ceuta. Con la prórroga de Baleària vencida desde julio de 2025, el delegado se limitó a señalar que el Gobierno central trabaja para licitar el nuevo contrato «lo antes posible», sin dar fechas concretas.

La reunión ha contado con la presencia de los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, quienes coordinarán el que es considerado uno de los mayores movimientos migratorios del mundo.