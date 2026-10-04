Cerca de 500 migrantes han decidido regresar a Marruecos tras ser desalojados este domingo de la zona conocida como el Trampolín en Ceuta. Esta decisión de la mayoría de los 700 intervenidos refleja una tendencia observada anteriormente en otros asentamientos de la región.

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El desalojo se desarrolló en un ambiente de incertidumbre, donde muchos migrantes optaron por volver a su país en lugar de buscar alternativas de permanencia en España. El suceso ha llevado a reabrir el debate sobre las condiciones de aquellos que se encuentran en situación irregular en la ciudad autónoma.

Este movimiento de retorno se asemeja al ocurrido en fechas previas, como el desmantelamiento de los asentamientos de Benítez, donde también una gran parte de la población migrante eligió regresar a Marruecos. La repetición de esta tendencia plantea interrogantes sobre las razones que llevan a estas decisiones.

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Las autoridades locales han manifestado su preocupación ante la situación migratoria en el enclave, que ha devenido en un punto caliente por las constantes llegadas de personas buscando alcanzar Europa. El retorno de los migrantes podría aliviar momentáneamente la presión sobre los servicios de atención en Ceuta.

El contexto de la crisis migratoria en Ceuta requiere una respuesta que contemple no solo el desalojo, sino también el tratamiento integral de las necesidades de los migrantes. La situación se ha agudizado durante los últimos meses, con un incremento de las llegadas a través del estrecho de Gibraltar.

Ante esta realidad, se hace necesaria una revisión de las políticas migratorias tanto en España como en Marruecos, a fin de abordar el fenómeno de manera humanitaria y efectiva, garantizando el respeto a los derechos de todos los individuos involucrados.