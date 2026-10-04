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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha recibido este domingo, 4 de octubre, a varias ceutíes quienes han trasladado sus preocupaciones tras los hechos del 30 y 31 de julio y la grave situación por la que pasa Ceuta.

En este encuentro, el presidente Vivas agradeció a los asistentes la defensa que hacen de su tierra, destacando así la importancia de la participación ciudadana en la vida pública.

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A la recepción también asistieron los consejeros Rafael Martínez Peñalver y Nabila Benzina, quienes acompañaron al presidente en esta jornada de diálogo.