La Ciudad Autónoma de Ceuta ha iniciado las labores de limpieza de la playa del Trampolín, un espacio costero que ha requerido atención tras un desalojo llevado a cabo por la Policía. A primera hora de la tarde de este domingo, cerca de cuarenta operarios se unieron a la operación de limpieza.

Lee tambien: Torres se compromete a limpiar las playas de Ceuta antes del 15 de octubre

La intervención cuenta con la participación de cuatro camiones y tres máquinas pesadas, evidenciando el compromiso del Gobierno local por mantener y conservar este enclave. Estas acciones son parte de un esfuerzo mayor para asegurar la calidad ambiental de las playas ceutíes.

El servicio de limpieza se llevó a cabo en un ambiente de colaboración entre diversas autoridades y trabajadores del sector, quienes han manifestado la importancia de cuidar las zonas costeras de la ciudad. Se espera que los trabajos continúen durante los próximos días.

Lee tambien: Gobierno de Ceuta instala boyas en la playa del Tarajal

Las autoridades locales han reiterado la necesidad de proteger las playas frente a posibles situaciones de desecho que afectan no solo el medio ambiente, sino también el turismo, que es fundamental para la economía de Ceuta. Por ello, estas medidas se consideran urgentes y necesarias.

La playa del Trampolín es uno de los espacios más frecuentados por los ciudadanos y visitantes, lo que hace que su limpieza y mantenimiento constante sean una prioridad para la administración local.

Con esta acción, Ceuta busca no solo embellecer su litoral, sino también fomentar un ambiente más saludable y atractivo para todos, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad.