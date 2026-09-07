El periodista madrileño puso fin este domingo a doce temporadas al frente de la edición de fin de semana junto a Marta Reyero en un emotivo cierre de emisión.

La nueva temporada televisiva arranca en Mediaset con una profunda reestructuración en la oferta informativa de sus principales cadenas. En este contexto de cambios de calado, la edición del fin de semana de ‘Noticias Cuatro’ vivió este pasado domingo una jornada especialmente significativa con la despedida en directo del periodista Roberto Arce, quien abandona el espacio tras doce años consecutivos al frente del mismo.

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Un cierre empañado por el recuerdo de doce temporadas en común

El propio presentador fue el encargado de señalar la trascendencia del momento en los minutos finales del informativo al dirigirse a la audiencia y a su compañera de mesa: «Llega la hora de la despedida habitual de cada semana, pero esta no es una despedida cualquiera», declaró Arce en el plató.

Su compañera de edición, Marta Reyero, visibilizó la emotividad del traspaso recordando la trayectoria compartida durante más de una década: «Qué difícil está resultando, porque llevamos 12 temporadas, 12 años contando, viviendo muchísimas cosas aquí juntos». Reyero enfatizó además la continuidad de su labor conjunta en momentos complejos de la cadena, subrayando que «incluso cuando Noticias Cuatro desapareció de lunes a viernes, nosotros seguíamos contando lo que pasaba los domingos y los sábados».

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Durante el espacio de despedida, ambos comunicadores hicieron un repaso a algunos de los hitos informativos más complejos que les tocó cubrir de manera conjunta, como la crisis sanitaria de la pandemia o la borrasca Filomena. A este respecto, Arce rememoró la anécdota de cuando no pudo acudir al plató de televisión por quedar bloqueado ante «un metro de nieve alrededor», mientras que Reyero sí logró llegar a las instalaciones luciendo un «jersey lleno de nieve».

Roberto Arce se despide de la edición de fin de semana en Noticias Cuatro y de su compañera durante 12 años, Marta Reyero: "Yo les sigo viendo en Mediaset, gracias por su confianza" pic.twitter.com/1zE1BnxqZJ — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) September 6, 2026

Continuidad profesional en la redacción de Mediaset

A pesar del fin de su etapa como pareja informativa en Cuatro, ambos periodistas aclararon que no se distanciarán en el plano profesional. «Nos separamos, no del todo, porque vamos a estar muy cerca en la redacción de fin de semana», matizó Reyero en referencia a que ambos seguirán compartiendo la franja del fin de semana y las mismas instalaciones del grupo audiovisual.

En el mismo sentido se pronunció Arce, quien hizo hincapié en que mantendrán el contacto diario dentro de la compañía: «Vamos a seguir trabajando codo con codo, en Mediaset, que es lo más importante, en el fin de semana. Y además con dos equipazos», concluyó, antes de calificar públicamente a Reyero como su «gran referente informativo».

Poco después de la emisión, la periodista Carmen Corazzini, que se convertirá en la nueva compañera de Roberto Arce en las ediciones de fin de semana de Informativos Telecinco, le dio la bienvenida a su nuevo destino profesional dentro de la cadena principal del grupo.

Roberto Arce se incorpora el próximo sábado 12 de septiembre a la edición del fin de semana en Informativos Telecinco junto a Carmen Corazzini: "Para mí es un honor, un orgullo y una responsabilidad" pic.twitter.com/kTNdJHCBA2 — Informativos Telecinco (@informativost5) September 6, 2026

Así queda la nueva estructura de Informativos Telecinco

El trasvase de Roberto Arce a la cadena hermana se enmarca en la reorganización general que Mediaset ha diseñado para la plantilla de Informativos Telecinco. Tras esta remodelación, las distintas ediciones quedan configuradas con los siguientes profesionales al frente:

Edición Matinal: Conducida por la pareja formada por Arancha Morales e Íñigo Yarza.

Conducida por la pareja formada por Arancha Morales e Íñigo Yarza. Edición de Mediodía: Encabezada en solitario por Isabel Jiménez.

Encabezada en solitario por Isabel Jiménez. Edición de Noche: Liderada por el tándem compuesto por Ángeles Blanco y Carlos Franganillo.

Liderada por el tándem compuesto por Ángeles Blanco y Carlos Franganillo. Edición de Fin de Semana: Integrada por Roberto Arce junto a Carmen Corazzini.

Con esta nueva configuración de caras y equipos, la compañía audiovisual completa el despliegue de sus servicios informativos para afrontar el nuevo curso en la televisión nacional.