La Organización Médica Colegial (OMC), a través de su Fundación para la Protección Social (FPSOMC), ha puesto en marcha un programa específico de apoyo dirigido a los médicos de Ceuta que puedan necesitarlo ante las consecuencias emocionales y profesionales derivadas de la situación excepcional que atraviesa la ciudad.

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Esta iniciativa se produce tras dos meses de una elevada presión asistencial que ha repercutido no solo en las condiciones laborales de los facultativos, sino también en su salud física y emocional. La situación ha generado sobrecarga, estrés sostenido y riesgo de desgaste profesional, preocupaciones que el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE) ha estado denunciando sin que se vislumbre una solución a corto plazo.

La puesta en marcha de este programa responde a un compromiso adquirido por la OMC durante su reciente visita a la ciudad, donde se recogieron los testimonios de los médicos y se constató el impacto de la presión asistencial sobre ellos. Así, la OMC busca no dejar solos a los médicos ceutíes, brindándoles el respaldo que necesitan.

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El programa, denominado «Tu Fundación T-Escucha», ofrece apoyo emocional y psicológico especializado y confidencial, así como acompañamiento y herramientas para prevenir que el malestar se cronifique. Su objetivo principal es detectar y atender los problemas de salud mental vinculados con el ejercicio profesional.

El COMCE ha subrayado la importancia de cuidar también la salud de los profesionales de la medicina, quienes están expuestos al agotamiento, ansiedad y desgaste emocional debido a la presión asistencial prolongada. La propuesta incluye medidas a corto y medio plazo para mitigar estos problemas y asegurar el bienestar de los facultativos y, por ende, mejorar la calidad de la asistencia a los pacientes.