El sindicato UGT Ceuta ha solicitado al Gobierno de España soluciones inmediatas ante la situación de inseguridad y falta de normalidad que atraviesa la ciudad, dos meses después de la invasión sufrida los días 30 y 31 de julio.

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Desde UGT Ceuta se ha manifestado que la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente, ya que las actuaciones realizadas no han traducido en una recuperación de la tranquilidad y la seguridad que la ciudadanía espera. A pesar de los anuncios de habilitar alojamientos y comenzar con las identificaciones, estas medidas no son suficientes para resolver la crisis.

Las preocupaciones del sindicato se centran en la situación de personas pendientes de filiación y la situación precaria de menores que reclaman acogida. UGT Ceuta insiste en que la paciencia de los ciudadanos no puede ser el recurso que use el Gobierno ante su falta de acción, y exige decisiones contundentes, personal y financiación para abordar la emergencia con eficacia.

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Además, el sindicato ha expresado su preocupación por el desgaste emocional de la ciudadanía y la presión que enfrentan los trabajadores que intervienen en esta crisis, así como por la incertidumbre que toman decisiones de seguridad para las familias y personas vulnerables.

UGT Ceuta también hace un llamado al Gobierno para que implemente un plan operativo público y coordinado, con responsables identificados y plazos, que garantice la protección de todos los ciudadanos, así como para restablecer la confianza en las instituciones, que se han visto afectadas en este periodo de crisis.