Felipe VI y doña Letizia visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, según han informado fuentes de la Casa del Rey y de La Moncloa. La visita supondrá el regreso de la jefatura del Estado a las ciudades autónomas desde 2007.

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Los Reyes, Felipe VI y doña Letizia, visitarán Ceuta y Melilla los próximos días 13 y 14 de octubre, según han confirmado fuentes de la Casa del Rey y del Gobierno. La fecha pone fin a las especulaciones de las últimas semanas sobre cuándo se produciría este desplazamiento.

La visita tendrá lugar después de la celebración del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, y antes de que se desarrollen los actos posteriores en los que coinciden representantes civiles y militares.

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El viaje de Felipe VI y la Reina a Ceuta llega en un contexto marcado por la situación en la frontera del Tarajal y por los acontecimientos migratorios registrados durante el pasado verano. El Rey ya se pronunció sobre estos hechos y pidió medidas para abordar una situación que calificó de preocupación para España y para la Unión Europea.

La llegada de los Reyes a Ceuta será la primera visita de la jefatura del Estado a la ciudad autónoma desde 2007, cuando los entonces reyes Juan Carlos I y Sofía visitaron Ceuta y Melilla.

La visita de Felipe VI y doña Letizia a las dos ciudades autónomas ha sido objeto de seguimiento político e institucional durante los últimos meses, a la espera de que se concretara una fecha oficial.

Según la información facilitada, el calendario ha sido acordado entre la Casa del Rey y el Gobierno. La confirmación de las fechas permite fijar una visita que tendrá como protagonistas a Ceuta y Melilla dentro de la agenda institucional de la Corona.

El desplazamiento del Rey a ambas ciudades autónomas se produce también en un contexto de atención sobre la situación fronteriza y la posición de Ceuta como frontera exterior de la Unión Europea.