El ex primer ministro marroquí y líder del PJD reclamó responsabilidades a la monarquía para esclarecer las causas de la entrada masiva registrada a finales de julio, un hito que generó una tensión geopolítica e interior sin precedentes.

El ex primer ministro de Marruecos y actual líder del opositor Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), Abdelilah Benkirane, ha pedido formalmente al rey Mohamed VI la apertura de una investigación exhaustiva sobre los acontecimientos acaecidos en la frontera de Ceuta a finales del mes de julio.

Las declaraciones de Benkirane ponen en el foco político marroquí las dudas sobre la planificación y permisividad en el cruce masivo que derivó en uno de los momentos de mayor tensión reciente en la frontera hispano-marroquí.

Puntos clave de la declaración

Petición de responsabilidades: Benkirane ha instado a la Casa Real y a las autoridades competentes a aclarar «quién organizó y permitió» el desplazamiento de miles de personas hacia el perímetro fronterizo de la ciudad autónoma.

Benkirane ha instado a la Casa Real y a las autoridades competentes a aclarar «quién organizó y permitió» el desplazamiento de miles de personas hacia el perímetro fronterizo de la ciudad autónoma. Giro en el discurso de la oposición: Aunque Benkirane ha defendido históricamente la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla, en esta ocasión ha centrado su discurso en la exigencia de transparencia y control interno sobre la gestión de los flujos migratorios.

Aunque Benkirane ha defendido históricamente la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla, en esta ocasión ha centrado su discurso en la exigencia de transparencia y control interno sobre la gestión de los flujos migratorios. Dudas sobre la versión oficial: Frente a las explicaciones que atribuyen el episodio únicamente a rumores difundidos en redes sociales o a la actuación de mafias de tráfico de personas, el líder del PJD sostiene que la magnitud de la movilización requiere respuestas oficiales sobre las posibles fallas en los controles de seguridad del lado marroquí.

Contexto del episodio migratorio

Aspecto Detalle Fecha de los hechos 30 y 31 de julio de 2026 Zona principal de cruce Espigón del Tarajal y zona marítima de Benzú Población devuelta / retornada La gran mayoría de los migrantes adultos fueron retornados a Marruecos en los días posteriores tras acuerdos de cooperación bilateral. Impacto político Apertura de debates sobre la seguridad fronteriza tanto en Madrid y Bruselas como en el panorama político de Rabat.

El movimiento de Benkirane añade presión política interna sobre el gabinete marroquí, desplazando el debate desde las consecuencias diplomáticas con España hacia la gestión interna del control de fronteras en el reino alauí.