CEUTA — La detección de varios episodios de agresiones y abusos sexuales contra mujeres y menores migrantes ha desencadenado una ola de profunda preocupación, alarma social e indignación en Ceuta. Los hechos, ocurridos tras la entrada masiva registrada a finales del pasado mes de julio, han vuelto a poner en evidencia la extrema vulnerabilidad de las personas que cruzan la frontera y han tensionado aún más el ya colapsado sistema de acogida e investigación de la ciudad autónoma.

Las denuncias interpuestas por las propias víctimas, sumadas a la activación de los protocolos de emergencia hospitalaria, obligaron a la apertura inmediata de diligencias por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los juzgados de instrucción locales.

Actuación judicial y medidas cautelares urgentes

Ante la gravedad de los delitos investigados, los órganos judiciales de la ciudad han actuado de manera prioritaria para proteger a las víctimas y evitar que los hechos queden impunes:

Prisión provisional y expulsiones: Los jueces encargados de las diligencias han decretado el ingreso en prisión preventiva para algunos de los sospechosos identificados, mientras que en otros supuestos contemplados por la legislación vigente se han tramitado expedientes de expulsión del territorio nacional.

Los jueces encargados de las diligencias han decretado el ingreso en prisión preventiva para algunos de los sospechosos identificados, mientras que en otros supuestos contemplados por la legislación vigente se han tramitado expedientes de expulsión del territorio nacional. Toma de prueba preconstituida: Dada la alta movilidad del colectivo migrante y la posibilidad de que las denunciantes sean trasladadas a la Península dentro de los planes de contingencia, la Justicia ha priorizado la grabación de las declaraciones de las víctimas bajo la fórmula de prueba preconstituida, garantizando así la validez de sus testimonios en un futuro juicio oral sin someterlas a procesos de revictimización.

Alarma institucional por la vulnerabilidad de las menores

Lo que ha elevado la cota de gravedad e indignación en las instituciones locales y las organizaciones de protección a la infancia es que varias de las denunciantes son niñas y adolescentes que llegaron a Ceuta sin acompañamiento familiar. La combinación de hacinamiento, falta de espacio en los centros de acogida y la propia crisis migratoria ha creado un entorno de alta peligrosidad donde las redes o individuos desaprensivos se aprovechan de la desprotección de los más jóvenes.

Fuentes cercanas a los servicios asistenciales advierten de que la prioridad absoluta en este momento es garantizar la seguridad física y el acompañamiento psicológico especializado de las víctimas, muchas de las cuales presentan cuadros severos de trauma.

Presión añadida sobre un sistema al límite

Este grave escenario suma un ingrediente crítico a la emergencia que atraviesa Ceuta desde el cruce fronterizo del 30 de julio. A la falta de capacidad hotelera para los refuerzos policiales y la saturación de los recursos de acogida para menores —que el Gobierno central intenta paliar con el traslado urgente de 500 niñas a la Península—, se añade ahora la exigencia de blindar los espacios de estancia frente a la violencia machista y los abusos.

Representantes sociales y vecinos de la ciudad han manifestado su condena absoluta ante estos episodios, reclamando a las Administraciones una respuesta contundente, un refuerzo real de la vigilancia en las zonas de acogida y la máxima firmeza judicial contra los responsables.