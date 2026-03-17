El acceso a la vivienda para los jóvenes ceutíes recibe hoy un impulso administrativo clave. El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) ha publicado este martes la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, una línea de ayudas de concesión directa diseñada para aliviar la carga económica del arrendamiento entre la población menor de 36 años.

Presupuesto y cuantía de la ayuda

El programa cuenta con una partida económica total de 300.000 euros. Esta financiación es fruto de la colaboración institucional: el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aporta 200.000 euros, mientras que la Ciudad Autónoma suma 100.000 euros adicionales de sus Presupuestos de 2026.

Los beneficiarios recibirán una ayuda lineal de 250 euros mensuales, destinada exclusivamente al pago de la renta de su vivienda o habitación habitual.

Ampliación del plazo: una medida clave

Una de las novedades más importantes de esta convocatoria es la extensión del periodo subvencionable. Aunque inicialmente se planteó para contratos formalizados a finales de 2025, la Ciudad ha decidido ampliar el margen:

Periodo cubierto: Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026 .

Desde el . Esto permite que jóvenes que ya tienen un contrato en vigor desde el año pasado, así como aquellos que planeen alquilar próximamente, puedan optar a la subvención.

Requisitos y exclusiones

Para acceder al bono, los solicitantes deben tener hasta 35 años inclusive. Sin embargo, es fundamental revisar qué conceptos no cubre la ayuda para evitar errores en la solicitud:

No subvencionable: Gastos de comunidad, fianzas, suministros (luz, agua, gas), tributos o servicios adicionales que no estén integrados y desglosados estrictamente como renta de alquiler en el contrato.

¿Cómo solicitarlo?

Tras la publicación hoy en el BOCCE, queda oficialmente abierto el plazo de presentación de solicitudes. Al ser una ayuda de concesión directa, el orden de presentación y el cumplimiento estricto de los requisitos serán determinantes para el acceso a los fondos hasta agotar la partida presupuestaria.