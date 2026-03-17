El Real Madrid encara esta noche (21:00h) uno de los exámenes más determinantes de la temporada, pero lo hace con los números de su parte. Tras la exhibición en el partido de ida, donde un histórico hat-trick de Fede Valverde dinamitó los planes de Pep Guardiola, el superordenador de Opta ha actualizado sus predicciones, otorgando a los de Álvaro Arbeloa un pie y medio en la siguiente ronda.

Un vuelco a las estadísticas

Hace apenas unas semanas, el Real Madrid no figuraba entre los grandes candidatos al título. Sin embargo, el 3-0 logrado en el Bernabéu ha «dado la vuelta a la tortilla». Según los datos de la inteligencia artificial de Opta:

Real Madrid: Tiene un 83,80 % de posibilidades de pasar a cuartos.

Tiene un de posibilidades de pasar a cuartos. Manchester City: Se queda con un escaso 16,20 % para lograr la épica remontada.

Este salto estadístico no solo afecta a la eliminatoria, sino que ha catapultado al conjunto blanco directamente al Top 5 de favoritos para alzarse con la «Orejona» este año.

El muro del Etihad y la amenaza de Haaland

Pese al optimismo digital, la realidad del césped obliga a la cautela. El City de Guardiola recupera sensaciones y contará con un Erling Haaland sediento de goles para intentar amargarle la noche a Vinicius y compañía. La gestión de minutos de Arbeloa con los canteranos y la solidez defensiva serán claves para certificar el pase en un estadio donde nadie regala nada.

El posible camino a la final

Si el Real Madrid confirma los pronósticos de Opta, su rival en cuartos de final ya tiene nombre propio: el Bayern de Múnich. El conjunto bávaro ostenta un abrumador 99,86 % de probabilidades de clasificación tras haber destrozado al Atalanta con un 1-6 en el partido de ida.

En el resto de la jornada, el superordenador también señala como claros favoritos al PSG (93,81 % ante el Chelsea) y al Arsenal (79,89 % frente al Leverkusen).