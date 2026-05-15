Supervivientes 2026 vivió este jueves 14 de mayo una de sus galas más importantes en Telecinco. La undécima entrega del reality estuvo marcada por la esperada unificación de los concursantes y por una nueva expulsión definitiva.

Los nominados que llegaron al tramo final de la noche fueron Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Aratz Lakuntza y Almudena Porras, después de que Claudia Chacón lograra salvarse el martes en Tierra de Nadie. Una nueva muestra del fuerte apoyo que mantiene entre la audiencia.

El primero en respirar tranquilo fue Alvar, que recibió el mayor respaldo del público y confirmó su condición de favorito. La expulsión quedó entonces entre Aratz y Almudena, en el duelo más igualado de la edición.

Finalmente, Almudena Porras fue la concursante eliminada tras obtener un 49,7% de los votos, frente al 50,3% de Aratz. La diferencia fue mínima, pero suficiente para poner fin a su aventura en Honduras.

La salida de Almudena no pilló por sorpresa a buena parte de la audiencia, ya que su paso por el concurso había quedado más desdibujado que el de otros compañeros. Frente a ella, Aratz ha destacado especialmente en las pruebas físicas y ha conectado con los valores más clásicos del formato.

La malagueña se mostró completamente sorprendida al conocer la decisión del público. “No me lo creo; esto tiene que ser una broma”, expresó, rota por tener que separarse de su pareja, Borja Silva.

Con la nueva fase del concurso ya en marcha, la expulsión de Almudena es definitiva y supone su regreso directo a España. Antes de abandonar el reality, la organización le concedió una última voluntad: una nominación extra y secreta. Almudena decidió usar ese poder contra Gerard Arias, dejándole un último “regalo” envenenado.