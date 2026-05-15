Supervivientes 2026 cerró su gala 11 en Telecinco con una lista de nominados especialmente potente. Tras la expulsión definitiva de Almudena Porras y la unificación de los diez concursantes que siguen en Playa Conquista, el reality abrió una nueva ronda de votaciones que apunta a una expulsión decisiva.

Los nominados de la semana son Alvar Seguí, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Gerard Arias. Cuatro nombres fuertes que convierten la próxima eliminación en una especie de final anticipada, ya que todos han tenido un papel destacado en la edición.

Antes de las nominaciones, los concursantes disputaron la prueba de líder. Contra todo pronóstico, la vencedora fue Ivonne Reyes, que logró el collar de inmunidad y obtuvo el poder de nominar directamente. Su elección fue Gerard Arias.

La noche dejó además otra nominación extra. Almudena Porras, antes de abandonar definitivamente el concurso, ejerció su “última voluntad” y también señaló a Gerard, dejando al superviviente en una posición complicada.

En las nominaciones tradicionales, Alvar y Gerard recibieron votos cruzados, mientras Aratz volvió a quedar en el punto de mira de varios compañeros. Claudia Chacón, una de las concursantes con más apoyo del público, tampoco se libró de la palestra.

Con el televoto ya abierto en la app de Mediaset Infinity, la audiencia tendrá la última palabra. Uno de los cuatro nominados abandonará Supervivientes 2026 el próximo jueves 21 de mayo, en una nueva gala presentada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela.