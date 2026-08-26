Los alrededores del CETI en Ceuta han experimentado una transformación significativa en las últimas semanas. Las tiendas de campaña y los migrantes que permanecían en la zona han desaparecido, lo que ha modificado la imagen del entorno.

Según fuentes cercanas al Ejército, los migrantes que se encontraban asentados cerca del CETI han sido reubicados. Este traslado ha llevado a muchos de ellos hacia la playa del Trampolín, un área que ha visto un aumento en la presencia de estos colectivos en tiempos recientes.

La reubicación de los migrantes ha generado diversas reacciones en la comunidad ceutí, ya que se ha tratado de una medida para mejorar las condiciones de salubridad y seguridad alrededor del CETI. La ausencia de las tiendas de campaña ha contribuido a una imagen más ordenada del entorno.

A pesar de la desaparición de asentamientos en los alrededores del CETI, la situación en la playa del Trampolín plantea nuevas preguntas sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Las autoridades continúan evaluando las mejores estrategias para abordar las diferentes necesidades de los migrantes.

El CETI, que funciona como centro de acogida, sigue siendo un punto de referencia en la atención de las personas migrantes en la ciudad. Las autoridades locales están trabajando en mejorar las condiciones de este centro y gestionar adecuadamente la llegada de nuevos solicitantes de asilo.

Las condiciones climáticas y el contexto social en Ceuta influyen en la situación de los migrantes, lo que implica que la reubicación no es una solución permanente. Se requiere un enfoque integral que contemple tanto el bienestar de los migrantes como la estabilidad social de la comunidad local.