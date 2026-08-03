Los actos religiosos en honor a la Virgen de África se celebrarán finalmente los días 4 y 5 de agosto en Ceuta. La decisión fue confirmada durante una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno, en la que se concretaron las medidas organizativas y de seguridad necesarias.

La consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, y el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, participaron en el encuentro junto a representantes de las instituciones implicadas en la organización.

En la reunión estuvieron presentes la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional, la Policía Local, la Vicaría de Ceuta, el administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta y la Cofradía de África.

Tras analizar las condiciones para el desarrollo de las celebraciones, se confirmó el mantenimiento de la ofrenda floral del 4 de agosto y de la tradicional procesión del 5 de agosto.

Los actos seguirán adelante pese a la situación excepcional que atraviesa la ciudad, aunque se desarrollarán bajo las medidas de seguridad acordadas entre las distintas administraciones, cuerpos policiales y autoridades religiosas.

El Gobierno de la Ciudad agradeció la colaboración de todas las instituciones participantes para garantizar que las celebraciones puedan realizarse con las debidas condiciones de organización y protección.