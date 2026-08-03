El fútbol femenino de Marruecos está de luto por la muerte de Faten Ben Amar El Azizi, jugadora del Maghreb Atlético Tetuán, quien falleció cuando intentaba alcanzar a nado la costa de Ceuta. Su club ha lamentado que la joven no buscaba fama ni aventuras, sino una oportunidad para construir una vida mejor.

La futbolista trató de cruzar la frontera marítima entre Marruecos y Ceuta durante la crisis migratoria que llevó a decenas de miles de personas a dirigirse hacia la ciudad autónoma.

El Maghreb Atlético Tetuán comunicó la muerte de su jugadora con un emotivo mensaje en el que aseguró que su sueño “terminó antes de comenzar”.

Según el club, Faten buscaba abrir una nueva puerta para su futuro y confiaba en encontrar mejores oportunidades al otro lado de la frontera. “No buscaba fama ni aventura”, señaló la entidad deportiva al despedir a la joven.

La muerte de la futbolista se suma a las víctimas de una crisis migratoria sin precedentes en la zona. Las cifras recogidas inicialmente por las autoridades españolas situaban en 67 el número de fallecidos, mientras medios marroquíes informaban de otras muertes, principalmente por ahogamiento, en la travesía desde Fnideq, también conocida como Castillejos, hacia Ceuta.

La ausencia de un balance conjunto y definitivo dificulta conocer la dimensión exacta de la tragedia. Mientras la frontera recupera progresivamente la normalidad, numerosas familias continúan buscando información sobre jóvenes desaparecidos desde los intentos masivos de entrada.

El club de Faten lamentó el elevado precio que muchos jóvenes están pagando durante las rutas migratorias irregulares, en las que la esperanza de una vida mejor puede terminar convertida en una tragedia.