Este lunes 3 de agosto de 2026 la franja 20:00–23:00 concentra informativos y entretenimiento: Aquí la tierra (La 1, 20:15), A3 Noticias Fin de Semana (Antena 3, 21:00) e Informativos Telecinco (Telecinco, 21:00) marcan el arranque y dejan paso a series, reportajes y cine para el cierre.
¿Qué ver esta noche en la tele, lunes 3 de agosto de 2026, si quieres acertar a la primera?
Planifica por franjas: informativos y deportes para situarte, luego prime con reportajes o tramas y, por último, cine o entretenimiento para cerrar. En Ceuta, además de la oferta nacional en TDT, la emisora local Radio Televisión de Ceuta (RTVCE) aporta programación propia que puede completar la noche.
Si prefieres una guía rápida, te propongo 3-4 apuestas por cadena para no perder tiempo cambiando y elegir según el ritmo que busques.
La 1
- 20:15 — Aqui la tierra
- 20:55 — Telediario 2
- 21:50 — Teledeporte 2
- 22:00 — El grand prix del verano
Imprescindibles de La 1: Telediario 2 (20:55) para aterrizar la noche con información; Teledeporte 2 (21:50) si quieres un repaso deportivo; y El grand prix del verano (22:00) como opción ligera para el prime. Aqui la tierra (20:15) es la antesala más relajada.
La 2
- 20:40 — De tapas por España
- 21:30 — Maruja Torres. Ganas de contar
- 22:30 — Almudena Ariza se mete en un jardín con Mercedes Milá
- 22:30 — Me meto en un jardín
- 23:20 — Me meto en un jardín
- 00:10 — Larry Crowne, nunca es tarde
- 01:40 — Metrópolis
Imprescindibles de La 2: Maruja Torres. Ganas de contar (21:30) por su mirada cultural; el bloque de 22:30 —Almudena Ariza y Me meto en un jardín— permite elegir según te conectes; y el cine de madrugada Larry Crowne (00:10) es un cierre amable antes de Metrópolis (01:40).
Antena 3
- 21:00 — A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 — Deportes 2
- 21:55 — Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 — La confesión de Sadik obliga a la Gran Señora a huir
- 23:36 — Una nueva vida
Imprescindibles de Antena 3: arranca con A3 Noticias Fin de Semana (21:00); Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55) es el comodín meteorológico; la franja dramática sube con La confesión de Sadik (22:10) y Una nueva vida (23:36) cierra con tono de continuación.
Cuatro
- 20:00 — Noticias Cuatro 2
- 20:50 — El desmarque Cuatro
- 21:05 — El tiempo
- 21:15 — Cuarto Milenio
- 21:45 — Cuarto Milenio
Imprescindibles de Cuatro: Noticias Cuatro 2 (20:00) para arrancar; El desmarque Cuatro (20:50) añade debate y análisis; y Cuarto Milenio (21:15 y 21:45) es la opción para quienes buscan misterio y continuidad en el relato.
Telecinco
- 21:00 — Informativos Telecinco
- 21:30 — El desmarque Telecinco
- 21:40 — El tiempo
- 22:50 — First Dates Summer
- 23:00 — Planeta Calleja
Imprescindibles de Telecinco: Informativos Telecinco (21:00) para empezar; El desmarque Telecinco (21:30) y El tiempo (21:40) marcan el salto; y en prime tienes First Dates Summer (22:50) o Planeta Calleja (23:00) según prefieras entretenimiento directo o aventura.
laSexta
- 20:00 — laSexta Noticias Fin de Semana
- 20:50 — laSexta Meteo
- 21:10 — laSexta Deportes
- 21:35 — Carmen Machi protagoniza "Villaviciosa de al lado"
- 23:10 — Torrente 2: Misión en Marbella
Imprescindibles de laSexta: laSexta Noticias Fin de Semana (20:00) para el arranque; laSexta Meteo (20:50) y laSexta Deportes (21:10) para seguir; y la franja de cine/entretenimiento con Villaviciosa de al lado (21:35) y Torrente 2 (23:10) para un cierre desenfadado.
Cierre: elige tu ruta
Regla práctica: informativos entre 20:00 y 21:00, después decide según ritmo —deportes/tiempo para mantener la actualidad; series/reportajes para involucrarte; cine o entretenimiento para desconectar.
- ¿Plan conversación/entretenimiento? First Dates Summer (Telecinco, 22:50) o El grand prix del verano (La 1, 22:00).
- ¿Plan misterio? Cuarto Milenio (Cuatro, 21:15 y 21:45).
- ¿Plan cine para cerrar? Torrente 2 (laSexta, 23:10) o Larry Crowne (La 2, 00:10).
- ¿Plan más cultural? Maruja Torres. Ganas de contar (La 2, 21:30).
Con estas ventanas horarias y las recomendaciones por cadena, solo queda decidir si prefieres una noche de ritmo suave o de entretenimiento directo; el resto es cuestión de elegir el minuto para cambiar de canal.