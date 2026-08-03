Este lunes 3 de agosto de 2026 la franja 20:00–23:00 concentra informativos y entretenimiento: Aquí la tierra (La 1, 20:15), A3 Noticias Fin de Semana (Antena 3, 21:00) e Informativos Telecinco (Telecinco, 21:00) marcan el arranque y dejan paso a series, reportajes y cine para el cierre.

¿Qué ver esta noche en la tele, lunes 3 de agosto de 2026, si quieres acertar a la primera?

Planifica por franjas: informativos y deportes para situarte, luego prime con reportajes o tramas y, por último, cine o entretenimiento para cerrar. En Ceuta, además de la oferta nacional en TDT, la emisora local Radio Televisión de Ceuta (RTVCE) aporta programación propia que puede completar la noche.

Si prefieres una guía rápida, te propongo 3-4 apuestas por cadena para no perder tiempo cambiando y elegir según el ritmo que busques.

La 1

20:15 — Aqui la tierra

— Aqui la tierra 20:55 — Telediario 2

— Telediario 2 21:50 — Teledeporte 2

— Teledeporte 2 22:00 — El grand prix del verano

Imprescindibles de La 1: Telediario 2 (20:55) para aterrizar la noche con información; Teledeporte 2 (21:50) si quieres un repaso deportivo; y El grand prix del verano (22:00) como opción ligera para el prime. Aqui la tierra (20:15) es la antesala más relajada.

La 2

20:40 — De tapas por España

— De tapas por España 21:30 — Maruja Torres. Ganas de contar

— Maruja Torres. Ganas de contar 22:30 — Almudena Ariza se mete en un jardín con Mercedes Milá

— Almudena Ariza se mete en un jardín con Mercedes Milá 22:30 — Me meto en un jardín

— Me meto en un jardín 23:20 — Me meto en un jardín

— Me meto en un jardín 00:10 — Larry Crowne, nunca es tarde

— Larry Crowne, nunca es tarde 01:40 — Metrópolis

Imprescindibles de La 2: Maruja Torres. Ganas de contar (21:30) por su mirada cultural; el bloque de 22:30 —Almudena Ariza y Me meto en un jardín— permite elegir según te conectes; y el cine de madrugada Larry Crowne (00:10) es un cierre amable antes de Metrópolis (01:40).

Antena 3

21:00 — A3 Noticias Fin de Semana

— A3 Noticias Fin de Semana 21:45 — Deportes 2

— Deportes 2 21:55 — Tu tiempo con Roberto Brasero

— Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 — La confesión de Sadik obliga a la Gran Señora a huir

— La confesión de Sadik obliga a la Gran Señora a huir 23:36 — Una nueva vida

Imprescindibles de Antena 3: arranca con A3 Noticias Fin de Semana (21:00); Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55) es el comodín meteorológico; la franja dramática sube con La confesión de Sadik (22:10) y Una nueva vida (23:36) cierra con tono de continuación.

Cuatro

20:00 — Noticias Cuatro 2

— Noticias Cuatro 2 20:50 — El desmarque Cuatro

— El desmarque Cuatro 21:05 — El tiempo

— El tiempo 21:15 — Cuarto Milenio

— Cuarto Milenio 21:45 — Cuarto Milenio

Imprescindibles de Cuatro: Noticias Cuatro 2 (20:00) para arrancar; El desmarque Cuatro (20:50) añade debate y análisis; y Cuarto Milenio (21:15 y 21:45) es la opción para quienes buscan misterio y continuidad en el relato.

Telecinco

21:00 — Informativos Telecinco

— Informativos Telecinco 21:30 — El desmarque Telecinco

— El desmarque Telecinco 21:40 — El tiempo

— El tiempo 22:50 — First Dates Summer

— First Dates Summer 23:00 — Planeta Calleja

Imprescindibles de Telecinco: Informativos Telecinco (21:00) para empezar; El desmarque Telecinco (21:30) y El tiempo (21:40) marcan el salto; y en prime tienes First Dates Summer (22:50) o Planeta Calleja (23:00) según prefieras entretenimiento directo o aventura.

laSexta

20:00 — laSexta Noticias Fin de Semana

— laSexta Noticias Fin de Semana 20:50 — laSexta Meteo

— laSexta Meteo 21:10 — laSexta Deportes

— laSexta Deportes 21:35 — Carmen Machi protagoniza "Villaviciosa de al lado"

— Carmen Machi protagoniza "Villaviciosa de al lado" 23:10 — Torrente 2: Misión en Marbella

Imprescindibles de laSexta: laSexta Noticias Fin de Semana (20:00) para el arranque; laSexta Meteo (20:50) y laSexta Deportes (21:10) para seguir; y la franja de cine/entretenimiento con Villaviciosa de al lado (21:35) y Torrente 2 (23:10) para un cierre desenfadado.

Cierre: elige tu ruta

Regla práctica: informativos entre 20:00 y 21:00, después decide según ritmo —deportes/tiempo para mantener la actualidad; series/reportajes para involucrarte; cine o entretenimiento para desconectar.

¿Plan conversación/entretenimiento? First Dates Summer (Telecinco, 22:50) o El grand prix del verano (La 1, 22:00) .

o . ¿Plan misterio? Cuarto Milenio (Cuatro, 21:15 y 21:45) .

. ¿Plan cine para cerrar? Torrente 2 (laSexta, 23:10) o Larry Crowne (La 2, 00:10) .

o . ¿Plan más cultural? Maruja Torres. Ganas de contar (La 2, 21:30).

Con estas ventanas horarias y las recomendaciones por cadena, solo queda decidir si prefieres una noche de ritmo suave o de entretenimiento directo; el resto es cuestión de elegir el minuto para cambiar de canal.