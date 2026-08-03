Los usuarios de los viajes del Imserso ya no podrán reservar sus plazas a través de los ayuntamientos a partir de la temporada 2026-2027. El Gobierno ha decidido que la gestión se realice únicamente mediante agencias de viajes autorizadas o por internet, poniendo fin a un sistema de colaboración municipal vigente desde 1989.

El cambio afectará especialmente a personas mayores residentes en municipios rurales, usuarios con dificultades para realizar trámites digitales y beneficiarios que recurrían a los servicios sociales municipales para gestionar sus desplazamientos.

Hasta ahora, 142 entidades locales colaboraban con el Imserso en la tramitación de unas 13.000 plazas anuales. Según los datos incluidos en la información facilitada, cerca de 4.000 beneficiarios utilizaron esta vía durante la última campaña.

Por qué desaparecen las reservas en los ayuntamientos

El Ministerio de Derechos Sociales atribuye la eliminación de este servicio a la extinción de los antiguos convenios con las administraciones locales tras la aplicación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

La decisión supone el final de casi cuatro décadas de colaboración entre el Imserso y los municipios. A partir de la próxima campaña, los usuarios deberán acudir a una agencia acreditada o completar la gestión por medios telemáticos.

La medida ha provocado críticas de la Federación Española de Municipios y Provincias, el Partido Popular y asociaciones de personas mayores, que alertan de sus posibles efectos sobre quienes tienen menos autonomía, carecen de acceso a internet o necesitan acompañamiento para completar los trámites.

El PP pide mantener provisionalmente el sistema

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para reclamar explicaciones al Gobierno y pedir que la reserva mediante los ayuntamientos continúe de manera provisional.

El PP considera que el cambio se ha adoptado sin suficiente consenso con las entidades locales y solicita adaptar el convenio histórico a la normativa vigente en un plazo máximo de seis meses.

También propone abrir una mesa de diálogo con la FEMP y los municipios afectados, además de establecer medidas de apoyo para las personas perjudicadas por la desaparición de este canal presencial.

La formación sostiene que los servicios sociales municipales desempeñaban una función importante para ayudar a personas mayores con bajos ingresos, escasas habilidades digitales, dificultades administrativas o situaciones de soledad.

Cuándo comenzarán las reservas del Imserso

El calendario previsto establece que las cartas de acreditación serán enviadas durante la segunda quincena de agosto de 2026.

El periodo de reservas comenzará en septiembre de 2026 y las plazas podrán contratarse mediante agencias de viajes autorizadas o a través de internet.

Los primeros desplazamientos están programados para mediados de octubre de 2026. La temporada continuará hasta junio de 2027.

Precios de los viajes para la temporada 2026-2027

Las tarifas dependerán del destino, el número de días y la inclusión o no del transporte.

En la costa peninsular, los precios oscilarán entre 224,63 y 409,22 euros. Los viajes a Baleares tendrán un coste de entre 224,36 y 453,37 euros, mientras que en Canarias las tarifas se situarán entre 224,28 y 564,72 euros.

Las modalidades de turismo de escapada costarán entre 132,91 y 412,51 euros, dependiendo del viaje seleccionado.

El programa ofrecerá además 7.447 plazas por 50 euros para pensionistas con ingresos iguales o inferiores a la pensión no contributiva.

El nuevo modelo pretende adaptar la contratación a la normativa administrativa, pero abre un debate sobre la atención a las personas mayores afectadas por la brecha digital y la pérdida del acompañamiento presencial que prestaban los ayuntamientos.