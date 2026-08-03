El precio del alquiler en España volvió a marcar un máximo histórico en julio tras aumentar un 6,8% interanual, hasta situarse en 15,3 euros por metro cuadrado. Las rentas también crecieron un 0,8% respecto al mes anterior y acumulan una subida del 2,7% durante el último trimestre.

Según el informe publicado por Idealista, el encarecimiento se extiende por prácticamente todo el país. El precio aumentó durante el último año en 48 de las 50 provincias analizadas y en todas las comunidades autónomas.

La mayoría de las capitales también registraron incrementos interanuales. Las únicas excepciones fueron San Sebastián, donde el alquiler descendió un 1,8%, y Vitoria-Gasteiz, con una caída del 1,5%.

Huesca y Soria lideran las subidas

Huesca registró el mayor incremento entre las capitales españolas, con una subida interanual del 14,5%. Le siguieron Soria, con un 14,2%; Huelva, con un 13,8%; y Teruel, con un 13%.

También destacaron los aumentos de Melilla, con un 11,8%; Oviedo y Zaragoza, ambas con un 11,3%; y Toledo, con un 11%.

En el extremo contrario se situaron A Coruña, donde las rentas avanzaron un 0,3%; Bilbao, con un 1%; y Pamplona, con un 1,3%.

Los principales mercados inmobiliarios mantuvieron una evolución ascendente. El alquiler subió un 8,6% en Alicante, un 5,9% en Palma, un 5,8% en Madrid, un 4,7% en Sevilla y un 3,7% en Valencia.

Málaga registró un aumento del 2,5%, Barcelona del 2% y Bilbao del 1%. San Sebastián fue la única gran capital donde los precios retrocedieron.

Madrid continúa como la capital más cara

Madrid se mantiene como la capital española con el alquiler más elevado, con un precio medio de 23,2 euros por metro cuadrado.

Barcelona ocupa la segunda posición, con 20,1 euros por metro cuadrado, seguida de Palma, con 19,2 euros. A continuación aparecen San Sebastián, con 18,6 euros; Málaga, con 16,4 euros; Valencia, con 16,3 euros; y Bilbao, con 15,9 euros.

Las capitales más económicas son Cáceres, con 8,4 euros por metro cuadrado, y Badajoz y Ciudad Real, ambas con 8,5 euros.

El alquiler sube en 48 provincias

El precio aumentó en 48 de las 50 provincias españolas durante el último año. Girona encabezó los incrementos, con una subida del 19,5%.

Tras ella se situaron Toledo, con un 12,2%; Soria, con un 11,2%; Zaragoza, con un 10,9%; y Huesca, con un 10,8%.

Las únicas provincias que cerraron julio con descensos interanuales fueron Álava, con una caída del 2,7%, y Guipúzcoa, con un retroceso del 0,9%.

La Comunidad de Madrid continúa siendo la provincia más cara para arrendar una vivienda, seguida de Baleares, Málaga, Barcelona, Guipúzcoa, Girona y Santa Cruz de Tenerife.

En cambio, Jaén, con 7,3 euros por metro cuadrado, y Ciudad Real, con 7,6 euros, presentan los precios provinciales más bajos.

Todas las comunidades registran aumentos

Ninguna comunidad autónoma consiguió escapar de la subida del alquiler. Aragón lideró el encarecimiento, con un incremento interanual del 10,5%.

Le siguieron Castilla-La Mancha, con un 10%; Asturias, con un 9,9%; La Rioja, con un 8,4%; Castilla y León, con un 8,1%; y la Comunidad Valenciana, con un 6,9%.

Por debajo de la media nacional quedaron la Comunidad de Madrid, con un 6,6%; Canarias, con un 6,3%; Extremadura, con un 5,8%; Cantabria, con un 5,7%; y Andalucía, con un 5,6%.

Los menores incrementos se produjeron en Baleares, con un 1,9%; Euskadi, con un 0,3%; y Navarra, con solo un 0,1%.

La Comunidad de Madrid también encabeza el precio por regiones, con 21,4 euros por metro cuadrado. Baleares alcanza los 20 euros y Cataluña los 16 euros.

Canarias se sitúa en 15,5 euros por metro cuadrado y Euskadi en 15,1 euros. En el lado opuesto aparecen Extremadura, con 7,8 euros, y Castilla-La Mancha, con 8,9 euros.

Los datos reflejan un mercado del alquiler sometido a una presión creciente, con nuevos máximos nacionales y aumentos extendidos por casi todo el territorio.