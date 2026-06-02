El joven madrileño se estrena este martes en los cuartos de final de la Philippe Chatrier ante el número 3 del mundo. Cuatro leyendas del tenis español analizan sus opciones y bendicen el relevo generacional en París.

El tenis español mantiene viva su idilio histórico con la tierra batida de París. Este martes, alrededor de las 15:00 horas (en directo por Eurosport), Rafa Jódar (19 años) pisará por primera vez la mítica pista Philippe Chatrier para disputar los cuartos de final de Roland Garros. Al otro lado de la red estará el alemán Alexander Zverev (29 años y actual número 3 del ranking ATP), uno de los máximos favoritos al título tras las ausencias de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

El pase de Jódar a esta ronda, certificado tras derrotar a su compatriota Pablo Carreño, asegura la presencia de al menos un representante español en los cuartos de final del cuadro masculino por trigésimo año consecutivo (desde 1997). Una constancia asombrosa que solo ha fallado una vez en las últimas 34 ediciones (1996).

Para calibrar la magnitud del reto, AS ha consultado a cuatro extenistas españoles que saben perfectamente lo que significa plantarse en la antesala de las semifinales en París: David Ferrer, Juan Carlos Ferrero, Emilio Sánchez Vicario y Albert Ramos.

Las voces de la experiencia

David Ferrer: «Tiene ritmo de bola de top-10»

El actual capitán del equipo español de Copa Davis, finalista en París en 2013 y cuartofinalista por primera vez en 2005, conoce muy bien a Zverev, a quien entrenó en el pasado. Ferrer se deshace en elogios hacia el joven madrileño:

«Ya está demostrando que puede competir contra los mejores, sin duda. Tiene un ritmo de bola propio de un top-10 y, además, cuenta con mucho margen de mejora. Ya cuando vino de sparring a la Davis vi que tenía algo diferente. Es un tenista con condiciones para asentarse muchos años entre los mejores».

Respecto al duelo, Ferrer apunta a la gestión física tras el desgaste del torneo: «Veremos cómo lo encara físicamente. Para mí es muy importante que se encuentre bien en ese aspecto para poder competir con Zverev durante todo el encuentro».

Juan Carlos Ferrero: «El hambre de Rafa puede anular la experiencia de Zverev»

Campeón de Roland Garros en 2003 y exentrenador también del tenista alemán, Ferrero confía en el empuje de la juventud de Jódar (19 años) frente a las tablas de ‘Sasha’ (29 años):

«En cuanto a experiencia, obviamente ya sabemos que Zverev tiene más, pero creo que las ganas, la ilusión y el hambre de Rafa también pueden contrarrestar esa diferencia. Si los dos están bien, espero un partido en el que Rafa pueda dominar un poco más por su estilo de juego, haciéndose fuerte desde la consistencia».

Un examen físico y mental en la arcilla

Emilio Sánchez Vicario: «Zverev es un hueso muy duro»

Cuartofinalista en 1988, Sánchez Vicario advierte del peligro de enfrentarse a un «supercrack» en la segunda semana de un Grand Slam, recordando su propia experiencia ante Jimmy Connors. El madrileño destaca la espectacular capacidad de sufrimiento que Jódar ya ha demostrado en el torneo:

«Tanto Rafa Jódar como João Fonseca han remontado partidos en los que iban dos sets abajo. Tienen una capacidad de resistencia enorme. Pero ahora le toca posiblemente el jugador más en forma del momento. Zverev tiene un saque con el que gana un porcentaje altísimo de puntos y una diagonal de revés extraordinaria. Va a ser un hueso muy duro».

Sánchez Vicario recuerda que la tierra batida exige dominar todos los pilares (técnico, táctico, físico y mental): «La pista no te regala nada; tienes que hacerlo todo tú y hacerlo muy bien durante muchísimo tiempo».

Albert Ramos: «Tiene juego para hacerle muchísimo daño»

Por su parte, Albert Ramos, quien alcanzó los cuartos de final en la edición de 2016, augura un enfrentamiento mucho más parejo de lo que dicta el ranking actual:

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«Creo que es un partido igualado. Tal como está jugando Rafa, si está bien físicamente después de los duros partidos que ha tenido, tiene muchas opciones. Tiene juego suficiente para hacerle muchísimo daño a Zverev».

La moneda está en el aire. Con la ilusión por bandera y el respaldo de la historia del tenis español, Rafa Jódar busca hoy dar el gran golpe del torneo y presentarse definitivamente ante el mundo en la central de París.