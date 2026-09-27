La formación política MDyC ha anunciado su intención de llevar al Pleno un nuevo programa de apoyo emocional destinado a la comunidad educativa de Ceuta.

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Este programa busca coordinar esfuerzos entre los orientadores de los centros educativos y el Colegio Oficial de Psicología, con el objetivo de ofrecer un soporte efectivo a los jóvenes y sus familias.

Además de las actividades de orientación y acompañamiento psicológico, MDyC planea promover diversas actividades de ocio y recreo para los menores durante los fines de semana.

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La iniciativa refleja la preocupación del partido por el bienestar emocional de los estudiantes en un contexto educativo que a menudo presenta retos significativos.

Se pretende que este programa no solo brinde ayuda a nivel psicológico, sino que también fomente la socialización y el desarrollo personal de los menores.

La propuesta será discutida en el próximo Pleno, donde se espera una respuesta positiva por parte de los grupos políticos para su implementación.