La formación política MDyC ha anunciado su intención de llevar al Pleno un nuevo programa de apoyo emocional destinado a la comunidad educativa de Ceuta.
Lee tambien: La consejera Kissy Chandiramani presenta nuevo espacio de innovación en Ceuta
Este programa busca coordinar esfuerzos entre los orientadores de los centros educativos y el Colegio Oficial de Psicología, con el objetivo de ofrecer un soporte efectivo a los jóvenes y sus familias.
Además de las actividades de orientación y acompañamiento psicológico, MDyC planea promover diversas actividades de ocio y recreo para los menores durante los fines de semana.
Lee tambien: 70 organizaciones inquilinas se reúnen en Madrid para debatir vivienda
La iniciativa refleja la preocupación del partido por el bienestar emocional de los estudiantes en un contexto educativo que a menudo presenta retos significativos.
Se pretende que este programa no solo brinde ayuda a nivel psicológico, sino que también fomente la socialización y el desarrollo personal de los menores.
La propuesta será discutida en el próximo Pleno, donde se espera una respuesta positiva por parte de los grupos políticos para su implementación.
Encuesta
¿Cómo valora el programa de apoyo emocional del MDyC?
Vota para ver los resultados.