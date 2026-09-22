La consejera Kissy Chandiramani ha llevado a cabo la presentación del nuevo espacio de trabajo e innovación colaborativa de la Cátedra Ceuta-IATEB y la Fundación AI Granada Research & Innovation.

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Este innovador espacio se sitúa en el Campus Universitario de Ceuta, y está destinado a fomentar la colaboración y el desarrollo de proyectos en el ámbito de la investigación y la tecnología.

La iniciativa responde al compromiso del Gobierno de Ceuta con la educación y la innovación, aportando nuevos recursos y oportunidades a la comunidad académica de la ciudad.

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