La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, ha presentado este martes la primera edición en Ceuta de la Red de Líderes.

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Este programa es impulsado por la Asociación del Deporte Español (ADESP) y tiene como objetivo favorecer la formación, la participación y el liderazgo de las mujeres en el ámbito deportivo.

La iniciativa cuenta también con la colaboración del Instituto Ceutí de Deportes (ICD).

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