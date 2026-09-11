La número uno del mundo se impuso a la tenista local tras remontar un partido en el que la estadounidense comenzó ganando el primer set ante un público entregado en la arena neoyorquina

La tenista kazaja y número uno del mundo, Elena Rybakina, ha alcanzado la final del US Open tras derrotar en la segunda semifinal del torneo a la estadounidense Coco Gauff. En un encuentro marcado por la tensión y la alternancia en el juego, la jugadora local se adjudicó la primera manga impulsada por el respaldo de los espectadores. Sin embargo, Rybakina mantuvo la frialdad en la pista, dio la vuelta al marcador en el set decisivo y certificó la eliminación de Gauff, dejando la gran final femenina del Abierto de los Estados Unidos sin representación norteamericana.

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Remontada de la número uno y clasificación para la final

En el set decisivo, la potencia de los golpes de Rybakina terminó por imponerse. La tenista kazaja tomó el control del parcial tras romper el servicio de Gauff y situarse con un favorable 5-3. Aunque la jugadora estadounidense reaccionó de inmediato con un nuevo break para mantenerse con opciones en la eliminatoria, no logró consolidar su posterior turno de saque.

Elena Rybakina aprovechó la oportunidad para volver a romper el servicio de la tenista norteamericana y sellar de forma definitiva la victoria. Con este resultado, Rybakina avanza a la final femenina del torneo, mientras que Gauff abandonó la pista visiblemente afectada por la derrota en una jornada en la que la representación local quedó excluida del choque por el título en Nueva York.

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