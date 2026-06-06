La Plaza de los Reyes acoge este sábado las últimas actividades del programa, con una propuesta infantil al mediodía y una actuación musical por la tarde.

La Feria del Libro de Ceuta 2026 celebra este sábado, 6 de junio, su última jornada con una programación pensada para públicos de distintas edades en la Plaza de los Reyes, uno de los espacios principales del evento cultural.

La jornada comenzará a las 12:00 horas con la representación infantil “Las aventuras de Peneque el valiente”, a cargo de Los títeres de Miguel Pino. La actividad está dirigida especialmente a los más pequeños y propone una despedida familiar para una feria que ha reunido durante varios días literatura, animación cultural y actividades para todos los públicos.

Por la tarde, a las 19:00 horas, el cierre continuará con la actuación del Coro de la Asociación Cultural Al Idrissi, que pondrá el toque musical a la última cita del programa.

La edición de este año se ha desarrollado del 29 de mayo al 6 de junio, convirtiendo la Plaza de los Reyes en uno de los puntos de encuentro literarios y culturales de la ciudad. La organización ha destacado que la feria ha ofrecido durante ocho días presentaciones de libros, talleres infantiles, cuentacuentos, recitales, música en directo y actividades vinculadas al fomento de la lectura.

Además, la Feria del Libro de Ceuta 2026 ha contado este año con una programación marcada por el homenaje al bicentenario de Carlo Collodi, autor de Las aventuras de Pinocho, una temática que ha servido de hilo conductor para varias propuestas culturales e infantiles.

Con estas actividades, Ceuta pone fin a una nueva edición de su Feria del Libro, consolidada como una cita cultural de referencia para acercar la lectura, la creación literaria y las artes escénicas a la ciudadanía.